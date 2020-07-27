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Проєкт реконструкції аеропорту в Миколаєві виявився "відфотошопленим" плагіатом

Борис Бондар
Борис Бондар
Ринки та компанії
1,3 т.
Проєкт реконструкції миколаївського аеропорту виявився плагіатом

Проєкт реконструкції миколаївського аеропорту виявився плагіатом. (Facebook Олега Деренюги)

Турецька компанія NZD/Insaat, яка розробляла проєкт реконструкції Миколаївського аеропорту, презентувала відредагований ескіз проекту будівництва аеровокзалу в турецькому місті Токат.

Про це повідомив в Facebook журналіст Олег Деренюга. Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов.

"Шановний перший заступник глави Миколаївської обласної ради Тахір Садрідінов. Під час підписання меморандуму з модернізації миколаївського аеропорту з нікому невідомими інвесторами з Туреччини, вам втюхали ескіз будівництва аеропорту в турецькому місті Токат, де в фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв", – зазначив Деренюга.

Він також виклав фотографії двох проєктів, які відрізняються один від одного лише написом над головним входом в термінал.

"Є до вас величезне прохання, давайте, коли наступного разу до вас звернуться друзі-інвестори, ви трошки почекайте і порадите з кимось, перед тим, як ганьбити нашу область, підписуючи щось незрозуміло з ким від імені Миколаївської області. Справа в тому, що нам і, можливо, іншим жителям нашого регіону трошки соромно після таких ваших інвестіціоннних меморандумів", - написав журналіст.

Журналіст показав, звідки взявся проєкт реконструкції аеропорту Миколаєва

Журналіст показав, звідки взявся проєкт реконструкції аеропорту Миколаєва (Facebook Олега Деренюги)

Проєктанати тільки замінили вивіску над головним входом

Проєктанати тільки замінили вивіску над головним входом (Facebook Олега Деренюги)

Проєкт аеропорту в турецькому місті Токат

Проєкт аеропорту в турецькому місті Токат (Facebook Олега Деренюги)

В фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

В фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв" (Facebook Олега Деренюги)

Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов

Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов (Facebook Олега Деренюги)

Реконструкцію миколаївського аеропорту планують з 2018 року

Реконструкцію миколаївського аеропорту планують з 2018 року (Facebook Олега Деренюги)

Як повідомляв OBOZREVATEL, комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради за результатами тендеру замовило у фірми "ЄІС", яку підозрюють у фіктивному підприємництві, капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за 102,2 млн гривень.

УкраїнаМиколаїв
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