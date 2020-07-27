Проєкт реконструкції аеропорту в Миколаєві виявився "відфотошопленим" плагіатом

Турецька компанія NZD/Insaat, яка розробляла проєкт реконструкції Миколаївського аеропорту, презентувала відредагований ескіз проекту будівництва аеровокзалу в турецькому місті Токат.

Про це повідомив в Facebook журналіст Олег Деренюга. Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов.

"Шановний перший заступник глави Миколаївської обласної ради Тахір Садрідінов. Під час підписання меморандуму з модернізації миколаївського аеропорту з нікому невідомими інвесторами з Туреччини, вам втюхали ескіз будівництва аеропорту в турецькому місті Токат, де в фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв", – зазначив Деренюга.

Він також виклав фотографії двох проєктів, які відрізняються один від одного лише написом над головним входом в термінал.

"Є до вас величезне прохання, давайте, коли наступного разу до вас звернуться друзі-інвестори, ви трошки почекайте і порадите з кимось, перед тим, як ганьбити нашу область, підписуючи щось незрозуміло з ким від імені Миколаївської області. Справа в тому, що нам і, можливо, іншим жителям нашого регіону трошки соромно після таких ваших інвестіціоннних меморандумів", - написав журналіст.

Журналіст показав, звідки взявся проєкт реконструкції аеропорту Миколаєва (Facebook Олега Деренюги)

Проєктанати тільки замінили вивіску над головним входом (Facebook Олега Деренюги)

Проєкт аеропорту в турецькому місті Токат (Facebook Олега Деренюги)

В фотошопі замість Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв" (Facebook Олега Деренюги)

Меморандум про співпрацю з турками підписав заступник голови Миколаївської облради Тахір Садрідінов (Facebook Олега Деренюги)

Реконструкцію миколаївського аеропорту планують з 2018 року (Facebook Олега Деренюги)

Як повідомляв OBOZREVATEL, комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради за результатами тендеру замовило у фірми "ЄІС", яку підозрюють у фіктивному підприємництві, капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за 102,2 млн гривень.