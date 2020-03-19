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19 березня • оновлено в 17:53
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Дефіцит продуктів у магазинах: українцям сказали, на що чекати

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Україна робить великі продуктові запаси, а тому звичайні люди не мають підстав брати в облогу магазини, скуповуючи крупи й засоби гігієни на пів року вперед.

Про це заявили в Державній митній службі України в Telegram-каналі. "За 17 днів березня в Україну завезли на 40 тис. тонн більше продуктів харчування, ніж за аналогічний період 2019 року. Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю $211 млн. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн", – йдеться в повідомленні.

Дефіцит продуктів у магазинах: українцям сказали, на що чекати

Перелік охоплює всі необхідні товари:

  • молочні продукти, яйця;

  • крупи, борошно, кондитерські вироби;

  • фрукти, горіхи;

  • овочі й коренеплоди;

  • молоко;

  • свіжа риба;

  • кава, чай, прянощі;

  • алкогольні напої.

На митниці повідомили, що зараз на кордоні є великі черги з вантажівок (через санітарний огляд і дезінфекцію). Але митники роблять все можливе, щоб авто проходили якнайшвидше, а також домовляються про прискорення контролю з польськими колегами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот так велика аграрна держава,за пару дней все схавали,завозить треба,це зрада рагулики.
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Економіка Ринки та компанії

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