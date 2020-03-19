Дефіцит продуктів у магазинах: українцям сказали, на що чекати

Україна робить великі продуктові запаси, а тому звичайні люди не мають підстав брати в облогу магазини, скуповуючи крупи й засоби гігієни на пів року вперед.

Про це заявили в Державній митній службі України в Telegram-каналі. "За 17 днів березня в Україну завезли на 40 тис. тонн більше продуктів харчування, ніж за аналогічний період 2019 року. Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю $211 млн. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн", – йдеться в повідомленні.

Перелік охоплює всі необхідні товари:

молочні продукти, яйця;

крупи, борошно, кондитерські вироби;

фрукти, горіхи;

овочі й коренеплоди;

молоко;

свіжа риба;

кава, чай, прянощі;

алкогольні напої.

На митниці повідомили, що зараз на кордоні є великі черги з вантажівок (через санітарний огляд і дезінфекцію). Але митники роблять все можливе, щоб авто проходили якнайшвидше, а також домовляються про прискорення контролю з польськими колегами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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