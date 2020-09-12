Продажі підробних сигарет в Україні побили рекорд: у яких областях їх найбільше

Бюджет України від контрабанди та підробки цигарок у 2020 році зазнав збитків на понад 4 млрд гривень.

У першій половині 2020 року рівень контрафакту сягнув 1,2% від усієї тютюнової продукції, що є найбільшим показником за останні 6 років. Про це свідчать дані на сайті дослідницької компанії Kantar Україна.

За оцінками експертів, сума неотриманих податків до бюджету у 2020 році – 4,092 млрд грн. На чорному ринку продається понад 2,6 млрд. штук сигарет.

У 2020 році рівень контабанди знизився до 4.2%, але рівень контрафакту продовжує суттєво зростати. Протягом першої половини 2020 року 43% від усієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

"Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди, яка прибуває із Білорусі, збільшилась до 17%. Це також є одним з рекордів за останні роки", – зазначила аналітикиня компанії Ольга Чернюшок.

Майже 60% контрабандних цигарок продається під такими брендами:

Compliment з маркуванням Duty Free;

Jin Ling;

NZ;

Marvel;

Credo;

Fest.

Де контрабанди продають найюільше:

Харківська область;

Дніпропетровська;

Запорізькій;

Одеськая;

Хмельницька;

Чернівецька

"Найбільший внесок у продаж нелегальної продукції приходиться на Харківську область (23% від всього обсягу). Такі сигарети продають вуличні торговці, магазини, відкриті ринки та кіоски. Понад 75% контрабанди та підробки поширюється саме через вуличних торговців, магазини та відкриті ринки", – пояснили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у багатьох містах на вулицях з'явились точки з продажу контрабандних цигарок. Про це повідомив блогер Євген Плінський 12 серпня.

У кінці червня під Одесою затримали велику партію контрабандних сигарет. Правоохоронці розкрили схему, до реалізації якої може бути причетний новопризначений заступник начальника Одеської митниці Державної митної служби України Денис Пудрик.

На Закарпатській митниці затримали партію контрабандної електроніки, яку намагалися провезти через українсько-словацький кордон. Від самого початку партію ґаджетів оцінили в 100 млн грн, але потім частина товару на 7 млн грн просто зникла за дивних обставин.

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