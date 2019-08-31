Продаж ПриватБанку, зарплати і вимоги США: що готує новий Кабмін Гончарука

Новий "зелений" уряд Олексія Гончарука зобов'язався виконати обіцянки "Слуги народу". З іншого ж боку: свої зв'язки із владою вже встигли налагодити США, вони позначали головні завдання для команди Зеленського.

Серед нововведень – ринок землі, податок на виведений капітал, продаж держбанків, легалізація грального бізнесу. Детальніше про те, чого чекати від Кабміну команди Зеленського і які умови ставлять США – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чого чекати від нового Кабміну

Хто займатиметься економікою у новому Кабміні:

Прем'єр-міністр – Олексій Гончарук; колишній глава Офісу ефективного регулювання (BRDO);

Міністр енергетики та захисту довкілля – Олексій Оржель. Відповідав за енергетичний сектор у BRDO;

Міністр соціальної політики – Юлія Соколовська. Радник у Міністерстві фінансів;

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов. Президент Київської школи економіки.

Гончарук неодноразово заявляв: Міжнародний валютний фонд – ключовий партнер України. Відмовлятися від виконання вже взятих на себе зобов'язань, швидше за все, прем'єр не буде. Тому очікувати різкого зниження тарифів або необґрунтованого підвищення пенсій не варто. Щоправда, такі обіцянки в команді президента і не озвучували.

Замість цього від нового Кабінету міністрів слід очікувати цілої низки нововведень, які раніше вже анонсували у команді Зеленського.

Олексій Гончарук

Змінять правила для субсидіантів

За кілька років Кабінет міністрів зробив значно жорсткішими правила отримання субсидій. Держава більше не допомагає оплачувати комуналку безробітним, які не перебувають на обліку у центрі зайнятості, власникам нових авто, великій нерухомості, боржникам тощо. Новий склад Кабміну чинні правила можуть змінити одним рішенням – внести правки до постанови уряду.

Представник президента в уряді, який 29 серпня офіційно став нардепом від "Слуги народу" Андрій Герус заявив: зараз вносяться зміни, які дозволять збільшити кількість субсидіантів на 1,5 млн осіб. Які саме правки внесуть, Герус не уточнив.

"Станом на січень 2018 року 6,9 мільйона домогосподарств користувалися субсидіями. Через різні рішення та події, станом на січень поточного року, кількість субсидіантів була зменшена до 3,6 мільйона домогосподарств. Це вилилося у зниження платіжної дисципліни, збільшення боргів з житлово-комунальних послуг", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Легалізують казино

Законопроект про легалізацію грального бізнесу розробляє особисто Олексій Гончарук. Поки йдеться лише про казино при п'ятизіркових готелях. Варто зазначити, що гральний бізнес в Україні заборонили у 2009-му (за прем'єрства Юлії Тимошенко). Якщо в більшості європейських країн ринок жорстко регулюють – створюють спеціальні зони, де дозволено грати, приваблюють туристів чи навіть дозволяють грати лише іноземцям (як у Монако, наприклад), українські чиновники одним рішенням заборонили відразу все.

Казино в Україні

Варто зазначити, що самостійно легалізувати гральний бізнес Кабмін не може. Відповідне рішення має ухвалити Рада.

Продадуть державні банки і запустять масштабну приватизацію

Гончарук неодноразово заявляв про необхідність масштабної приватизації. В першу чергу, як анонсував прем'єр, уже будучи членом команди Зеленського, необхідно продати державні банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк).

Новини У Зеленського озвучили позицію щодо націоналізації ПриватБанку

"Банки мають бути продані найперше. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора – Національного банку – і налагодити роботу судової системи", – зазначив Гончарук у інтерв'ю Вloomberg .

Проведуть податкову реформу

Головні податкові нововведення від нової команди, які вже неодноразово анонсували:

податок на виведений капітал;

скасування податку на прибуток;

податкова амністія;

пільговий податковий рік для нових підприємств.

Щоби внести зміни, Кабмін має разом із Радою вивчити питання, підрахувати можливі наслідки, а потім уже підготовлений законопроект розглядатиме парламент. Вони ухвалять рішення, а уряд Гончарука втілюватиме його у життя.

Отже, у своїй програмі "Слуга народу" запропонував всім бізнесменам пройти "чистилище". Заплатити 5% і легалізувати доходи, отримані у "тіні". Крім того, пообіцяли скасувати обкладання податком прибутку підприємств. Замість цього ввести податок на виведений капітал, тобто державі доведеться платити, тільки якщо прибуток підприємства, наприклад, буде виведений у вигляді дивідендів власникам.

Казино в Україні Pixabay

А якщо інвестувати прибуток у розвиток, платити не доведеться. "Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки повинні усі", – пообіцяли у програмі.

Переглянуть зарплати

У своїй програмі "Слуга народу" обіцяв збільшити зарплати викладачам середніх і вищих навчальних закладів. Так, новий уряд взяв на себе зобов'язання зафіксувати межу на рівні трьох мінімальних зарплат. Зараз це 12 тисяч 519 грн.

Раніше Олексій Гончарук говорив про необхідність підвищити зарплати і міністрам – до 10 тисяч доларів. "Думаю, що це (достатній рівень заробітної плати. – Ред.) близько 10 тисяч доларів, але може бути і більше. Тут є ще й етичне питання: ми воююча країна", – заявив він у ефірі "112 каналу".

Чого хочуть від України американці

Олексій Гончарук довгий час працював в Офісі ефективного регулювання, роботу якого фінансує Європейський Союз. Ще до свого призначення він відзначав важливу роль МВФ для України. І від того, які даватимуть рекомендації міжнародні кредитори і старші партнери, зокрема залежать і позиції української влади щодо низки питань.

Наприклад, радник президента США Джон Болтон, як раніше писав OBOZREVATEL, спеціально прибув до Києва, щоб перешкодити операції з продажу "Мотор Січі" китайцям. Крім того, за непідтвердженою інформацією Болтон також відзначив небезпеку продажу землі після запуску ринку китайцям.

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський Дело

Зазначимо, американці мають вплив і на кадрові призначення, і на ухвалення конкретних рішень. Минула влада лише під тиском "партнерів" ухвалила рішення піти на створення Антикорупційного суду, введення декларування. А на вимогу віцепрезидента Джо Байдена звільнили генпрокурора Віктора Шокіна.

Як за Порошенка, так і за Зеленського представники США уважно стежать за кадровими рішеннями влади. Більше того, частина з них (наприклад, посада Генпрокурора) узгоджуються з американцями. Так, радник Трампа Болтон на своїй пресконференції фактично першим офіційно назвав претендента – Руслана Рябошапку.

Свої наполегливі рекомендації новій владі міжнародні партнери озвучують відкрито. Днями президент Світового банку, відомий американський економіст Девід Малпасс опублікував у FT свою статтю про те, які кроки має зробити Україна.

Скасувати монополії, зокрема і державні. Мовляв, для конкуренції потрібні рівні умови, а зараз деякі сфери мало не повністю контролюються державою. Як приклад Малпасс навів "Нафтогаз" (його, вкотре нагадав він, треба розділити).

Однак є й інші монополії – "Укрспирт", банківська сфера. До речі, державні банки, впевнений американський економіст, в Україні треба продати.

"Однією з проблем є те, що більше половини банківського сектора України – це державні банки, а частка проблемних кредитів перевищує 50%. У країні необхідно ввести правила, що обумовлюють списання прострочених заборгованостей, і забезпечити захист нового керівництва банків і наглядових рад від переслідувань в тих випадках, коли вони вирішують проблеми належним чином", – написав економіст.

Ще одна умова – запуск ринку землі. Мовляв, мораторій обмежує власників. А продаж землі дозволить ефективніше використовувати сільськогосподарський потенціал.

"Зняття мораторію та створення ринку сільськогосподарських земель дозволить істотно покращити ситуацію, зокрема забезпечити додаткові вкладення у механізацію та іригацію, перехід на випуск продукції з вищою доданою вартістю і вільнішим доступом до фінансів для невеликих ферм. У міру зростання обсягів сільськогосподарської продукції необхідно буде підвищити ефективність залізничних перевезень", – впевнений Малпасс.

Американські партнери, крім того, обстоюють і позицію Національного банку. Там впевнені, що НБУ має бути незалежним. Тоді як Зеленський, за інформацією OBOZREVATEL, вже готує заміну главі Нацбанку Якову Смолія. Його місце може посісти Олена Щербакова. Вона на шість років призначена як членкиня ради Нацбанку. Саме призначення відбувалося з порушеннями – кандидатів від парламенту (до яких належить і Щербакова) не обговорили належним чином на засіданні парламентського комітету.

У МВФ уже висловлювали своє невдоволення Щербаковою через її зв'язки з "одним із державних банків". Йдеться про ПриватБанк. Водночас сама банкірка вже встигла потоваришувати з командою глави держави і вибитися в лідерство серед кандидатів на роль глави Нацбанку.

29 серпня в Україні фактично вся влада перейшла до рук нової команди. І уряд, і парламент, і Офіс президента – все під контролем Зеленського. З одного боку, таку ситуацію можна використовувати для швидкого ухвалення рішень та узгоджених дій. А з іншого – будь-яка монополія створює ризики зловживань. Про те, чим насправді запам'ятається Кабмін Гончарука, можна буде судити вже після перших важливих рішень уряду.

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