Продавці нафти почали безцільно возити її океаном
Переповненість нафтових сховищ призвела до того, що її продавці почали вибирати якомога довші маршрути, аби відкласти поставку вантажів.
Так, минулої суботи супертанкер New Vigorous, що доставив до Франції 2 млн тонн нафти з Саудівської Аравії, вибрав не короткий шлях через Суецький канал, а пішов вдвічі довшим – уздовж всієї Африки. Про це йдеться в публікації Bloomberg.
Тепер принаймні ще два супертанкери New Harmony і New Pioneer роблять те ж саме.
Агентство пояснює це тим, що ціни на нафту зараз вкрай низькі, але пізніше можуть вирости. Тому постачальники сировини зволікають з її доставкою, щоб дочекатися якомога сприятливіших умов продажу.
"Якщо ви можете відкласти доставку, ви зможете заробити більше грошей на своєму вантажі, ніж якби ви поспішили доставити його якомога швидше", – сказав старший аналітик компанії Vortexa Джей Мару.
Коли далі = вигідніше
Є ще одна причина, чому довші маршрути стали вигіднішими – подешевшало пальне. Справа в тому, що плата за прохід супертанкера через Суецький канал може досягати сотень тисяч доларів. За таких умов, відзначає агентство, на довгому плаванні уздовж Африки можна ще й заощадити.
Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни різко зросли після нетривалого зниження в четвер, 7 травня. Так, вартість бареля нафти сорту Brent з поставкою в липні вперше за довгий час подолала позначку в $31.
Вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі зросла на $4,59 за барель, досягнувши максимального рівня з середини березня – $24,68/бар.