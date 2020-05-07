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7 травня • оновлено в 18:42
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Продавці нафти почали безцільно возити її океаном

4.8т
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Переповненість нафтових сховищ призвела до того, що її продавці почали вибирати якомога довші маршрути, аби відкласти поставку вантажів.

Так, минулої суботи супертанкер New Vigorous, що доставив до Франції 2 млн тонн нафти з Саудівської Аравії, вибрав не короткий шлях через Суецький канал, а пішов вдвічі довшим – уздовж всієї Африки. Про це йдеться в публікації Bloomberg.

Продавці нафти придумали хитрий спосіб, як врятувати ціну від падіння

Тепер принаймні ще два супертанкери New Harmony і New Pioneer роблять те ж саме.

Продавці нафти придумали хитрий спосіб, як врятувати ціну від падіння

Bloomberg

Агентство пояснює це тим, що ціни на нафту зараз вкрай низькі, але пізніше можуть вирости. Тому постачальники сировини зволікають з її доставкою, щоб дочекатися якомога сприятливіших умов продажу.

"Якщо ви можете відкласти доставку, ви зможете заробити більше грошей на своєму вантажі, ніж якби ви поспішили доставити його якомога швидше", – сказав старший аналітик компанії Vortexa Джей Мару.

Коли далі = вигідніше

Є ще одна причина, чому довші маршрути стали вигіднішими – подешевшало пальне. Справа в тому, що плата за прохід супертанкера через Суецький канал може досягати сотень тисяч доларів. За таких умов, відзначає агентство, на довгому плаванні уздовж Африки можна ще й заощадити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни різко зросли після нетривалого зниження в четвер, 7 травня. Так, вартість бареля нафти сорту Brent з поставкою в липні вперше за довгий час подолала позначку в $31.

Вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі зросла на $4,59 за барель, досягнувши максимального рівня з середини березня – $24,68/бар.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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