Про бюджет, карантин та "втрату 5 млрд на ПДВ": інтерв'‎ю з головою податкової Верлановим

Карантин вдарив по економіці всього світу, не стала виключенням і Україна. Найбільше впали надходження від ренти на газ та акцизного податку з електроенергії.

Про те, як податкова буде виконувати бюджет в такій ситуації, а також про те, чи діють в Україні схеми маніпуляцій з ПДВ, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов.

– Пане Сергію, останнім часом багато розмов щодо невиконання податковою та митницею плану з наповнення бюджету. За даними Мінфіну, у березні податкові надходження були на 5,8% менше від плану, але в той же час на 8,1% вище за минулорічний показник. Як Ви самі оцінюєте цей результат?

– Ми всі з вами живемо не у вакуумі. У березні сталися ті події, які визначають на сьогодні життя усього світу. Зокрема в Україні 12 березня було введено карантин. Потім було декілька хвиль посилення карантинних заходів. Все це, звичайно, відбилося на економіці країни. Вона природньо сповільнилася. Через це спостерігається падіння надходжень до державного бюджету у всьому світі.

Ми спілкуємося з країнами ЄС, Міжнародною організацією платників податків, з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Багато країн закривають квартал в середині або кінці квітня, але приклад тих країн, по яким вже є статистика, наприклад, Литви, говорить про те, що по березню у них недовиконання податкових надходжень становило 15%. В нас же – 5,8%. Найбільші статті недовиконання і по березню місяцю, і по першому кварталу є традиційними – це рента на газ, акцизний податок з електроенергії.

Якщо говорити про квартал, то ДПС виконала індикатив Мінфіну на 95%. Ці 5% становлять 6,5 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – це є рента на газ. Рента на газ розраховується дуже просто: із ціни на газ, із обсягу видобування та зі ставки оподаткування. Коли у цьому рівнянні дві змінні, а саме ціна на газ і обсяги видобування абсолютно не відповідають запланованим показникам з тих чи інших причин, то виконати це неможливо. Це математика. Те саме стосується і ринку електроенергії, ми бачимо невиконання близько 1,1 млрд грн, у зв’язку з тим, що розрахунки, які покладені в бюджет не врахували зміну моделі ринку електроенергії. Все решта було виконано і перевиконано, як ми і обіцяли.

По всіх податках, які є чутливими до адміністрування, є величезний прогрес. Якщо говорити мовою цифр, ми бачимо, що попри сповільнення економіки, податок на додану вартість по кварталу був виконаний, і сальдо ПДВ порівняно з попереднім роком зросло на 60%. Те саме можна сказати і про акцизну групу. Спирт, лікеро-горілчані вироби, тютюн: ці галузі виходять з тіні і це відображається на надходженнях акцизного податку.

Загалом податкова працює в рази краще, ніж вона працювала рік тому. Це, відчуває і бізнес, і бюджет. Оскільки перебоїв з фінансуванням видатків державного бюджету у першому кварталі не було. Це факт, який ніхто не може заперечити. Але з другого боку, усі ті, хто причетні до нечесних схем, пов’язаних і з ПДВ, і з спиртом, і з лікеро-горілчаними виробами, вони вже в паніці, бо ми викорінюємо джерела їх надстатків. У них ще залишаються кошти на фінансування медіа атак, але, упевнений, це ненадовго, адже боротьба із подібними схемами лише посилюватиметься.

– Чи вдасться взагалі виконати бюджет? Як буде переглянуто план з надходжень до кінця року, за які відповідає податкова ?

– Відповідно до ситуації, яка склалася, Урядом і Міністерством економіки було зроблено новий макропрогноз. І цей макропрогноз відповідає світовим тенденціям: ми бачили, як протягом березня декілька разів змінювали свій прогноз Cвітовий Банк, МВФ, ОЕСР. В Україні замість зростання 3,7%, прогнозується падіння ВВП на 3,9%. Це означає скорочення дохідної частини, яка рахується відповідно до валового внутрішнього продукту, оскільки податки оподатковують економіку, вони не існують у відриві від неї. Тому було переглянуто і дохідну частину. Питання реакції економіки на карантин в Україні і всьому світі є відкритим. А завдання податкової полягає в тому, щоб якісно адмініструвати оподаткування тої частини економіки, яка працює на сьогоднішній день. Звичайно, наше бачення резонує з позицією Кабміна і Прем’єр-міністра про те, що нині економіка країни перебуває у новій реальності і потрібно перезапускати процеси в країні, з яких збираються податки.

– Раніше було прийнято низку змін до Податкового кодексу України. Як так звані антикризові закони можуть полегшити життя бізнесу? Яким буде механізм практичної реалізації цих змін?

– Наразі прийнято два пакети антикризових змін до профільного законодавства, до Податкового кодексу. Ми їх оцінюємо позитивно. У своїх інформаційних листах ДПС оперативно, лише протягом кількох днів після їхнього прийняття, надала чіткі роз’яснення, у тому числі, і щодо дійсно складних для тлумачення норм. У результаті прийнятих змін було звільнено від сплати ПДВ виробників критичних товарів та матеріалів, які необхідні для боротьби з COVID-19, наприклад, масок, медичного обладнання, дезінфекторів тощо, а також ФОПів від ЄСВ. Крім того, змінами до Податкового кодексу було запроваджено мораторій на перевірки.

Усі ці заходи підтримують економіку у межах реальних можливостей держави, і це дуже важливо. Ми плідно співпрацюємо з Офісом Президента, з Кабінетом Міністрів, з профільним комітетом Верховної ради у рамках обговорення тих чи інших ідей з підтримки як бізнесу, так і населення, що найбільш страждає від кризи. Тому коли будуть прийматися наступні антикризові пакети, податкова, звичайно ж, буде учасником цих процесів.

– Ексміністр фінансів Уманський в інтерв’ю "Лівому берегу" звинуватив податкову у тому, що бюджет у результаті маніпуляцій з ПДВ щомісячно недоотримує близько 5 млрд грн. Що ви можете відповісти на ці закиди?

– Коли в податкову прийшла нова команда і розпочалася реформа, то було декілька речей, яким ми приділили особливу увагу. Система адміністрування податку на додану вартість та його автоматичного відшкодування була першою з них. Різке зростання надходжень ПДВ розпочалося з першого місяця роботи новоствореної ДПС і становило, в середньому, 20% рік до року. Про це ми повідомляли щомісяця. Всі знають про системну роботу податкової над оновленням команди у відповідному департаменті і над покращенням критеріїв, передбачених Постановою Кабміну №1165, які надають можливості ДПС як цивільному органу, ефективно боротись із злочинними схемами. Фактично це виключно інтелектуальна робота, яка забезпечила додаткові надходження в державний бюджет, а саме понад 15 млрд грн за цей період тільки по податку на додану вартість.

Згадувані шахрайства з ПДВ, а саме повторні використання документів, підміна товарних позицій та інші подібні схеми фактично зникли. На сьогодні ми ведемо точкову боротьбу із намаганнями певних регіональних груп зареєструвати якісь ризикові податкові накладні. Але все це присікається. Система зараз працює на зовсім іншому рівні. Про промислові масштаби маніпуляцій з ПДВ, які мали місце в минулому, вже давно не йдеться.

Усі звинувачення базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які і є, скоріш за все, тими ділками, що десятиліттями годувались на шахрайських схемах. Ці матеріали давно перебувають в полі зору правоохоронних органів і, мабуть, вже декілька разів були перевірені. А ось те, що подібне інформаційне сміття став ретранслювати тоді ще чинний міністр фінансів, дійсно стало сюрпризом для багатьох. І найкращою оцінкою якості цих "доказів" стало негайне усунення пана Уманського із займаної посади.

Тим не менше, ця тема штучно роздмухується з метою дестабілізувати фінансову та політичну ситуацію в державі в інтересах певних сил. Це неприємно, хоча спростовувати безпідставні звинувачення, що грунтуються на набраних на комп’ютері табличках без підписів та печаток, мені здається безглуздим. Але є і хороша новина. Паном Уманським, як мені відомо з преси, було скеровано певні матеріали до СБУ та Генеральної прокуратури. Відповідно ця особа набула процесуального статусу заявника і я особисто зацікавлений у якнайшвидшому розслідуванні, за результатами якого ті чи інші особи можуть свій процесуальний статус змінити. А громадськості одразу стане зрозуміло – хто і коли, насправді, шахраював з ПДВ, а хто ці схеми припинив.

– Як відрізняється податкова сьогодні від податкової у серпні минулого року, коли ви тільки розпочали роботу? Що, власне, вдалося змінити на краще за цей період, а що – ні?

Як я вже раніше згадував, найважливіше те, що податкова стала працювати по закону. Вона почала виконувати ті задачі, ті обов’язки, які передбачені Податковим кодексом. ДПС почала якісно адмініструвати ключові податки (ПДВ, акцизна група тощо), автоматичне відшкодування ПДВ. Ми запустили реформи ключових функцій та департаментів, а саме юридичного, IT, моніторингу та доходів. Ми досягли реального прогресу у розвитку аналітичної складової Державної податкової служби, що дозволяє "вираховувати" мінімізаторів. Зокрема, ми аналізуємо дуже багато інформації, яка раніше просто не використовувалася, наприклад, щоденну інформацію про виторги через реєстратори розрахункових операцій (РРО). Знову ж таки ми опублікували API до програмних РРО, і тепер бізнес вже сьогодні може готувати свої програмні рішення. Також паралельно податкова працює над своїм програмним рішенням, яке буде безкоштовним для всіх.

Також це оновлення керівного складу. Ми замінили практично 90% керівників на рівні Центрального апарату. Підкреслю, що досі цього не робив ніхто. У регіонах так само у нас фактично не залишилося керівників, які рік тому були на цих посадах.

Крім того, податкова провела величезну роботу із виконання рішень судів. Це було дуже болюче для бізнесу питання. Коли ми приймали справи від ДФС, новоствореній податковій залишився у спадок несистематизований хаос із рішень судів - більше 10 тисяч необлікованих рішень, які були розпорошені по різних департаментах. Ці рішення були систематизовані, і півроку Державна податкова служба інтенсивно працювала над розчищенням цих завалів. Можу з гордістю сказати, що на початок березня невиконаними залишились лише кілька десятків судових рішень. Переважно, це випадки, коли при ухваленні рішення були допущені технічні помилки (в частині реквізитів податкових накладних, дат їхньої реєстрації тощо), або виконання яких унеможливлюється наразі із технічних причин. По таким рішенням ми проводимо додаткову процесуальну роботу.

Що у нас у планах на майбутнє? Це, звичайно, реалізація із допомогою МВФ проекту єдиної юридичної особи, а також докорінна зміна процесів аудиту. Це є однією з наших ключових функцій і тут, на жаль, досі є багато роботи попереду. Ми зменшили кількість перевірок і бізнес це відчув. Тепер настав час якості. Пандемія – це суворий виклик, але треба використати її як стимул для переведення процесів аудиту в електронну форму. Впевнений, це дозволить зробити перевірки більш чесними та якісними.

– Які останні зміни відбулися в роботі ДПС у зв’язку з карантином? Чи могли б Ви розповісти більш детально про вже здійснені заходи?

Державна податкова служба одна з найперших відреагувала на виклики пандемії, оскільки ми фізично працюємо із громадянами, з платниками. Це і впровадження замірів температури в офісах податкової, і обмеження роботи Центрів обслуговування платників (ЦОП), захист їхніх працівників (рукавички, маски, дезінфектори) у місцях надання послуг і на робочих місцях, забезпечення соціальної дистанції. Також ми працюємо над налаштуванням дистанційної роботи коли це можливо, та над довезенням до робочих місць транспортом тих працівників, яким все ж необхідно бути в офісі.

З іншого боку, ми не зупиняли надання послуг для платників податків. Ми відразу почали серію відеоуроків, у яких роз’яснюємо, як правильно користуватися нашими електронними сервісами, які були спрямовані на тих людей, які все ще користуються, власне, фізичними послугами, які ще ходили в податкову. Ми дослідили, для чого більшість людей приходить в ЦОП і по найактуальнішим питанням видали відеоуроки: подання декларацій фізичними особами, подання декларацій ФОПами, отримання різноманітної інформації, довідок тощо. Це достатньо якісний продукт, на який платники дуже позитивно реагують. За місяць ми вже видали 6 відеоуроків і продовжуємо цю роботу. Вони є на сайті і в соцмережах. Мені здається, це дуже позитивний момент: карантин пройде, а вміння користуватись електронними сервісами податкової залишиться. Електронний кабінет працює достатньо давно, але ні в кого раніше не доходили руки зробити якісні навчальні відео, щоб популяризувати цей сервіс.

Другий важливий момент, це – інтенсифікація наших інформаційних листів, про які я вже згадував. Швидка реакція на зміни у законодавстві дозволяє зменшити кількість запитів і навантаження як на бізнес, так і на податкову. Підприємцям зараз дуже важко і ми намагаємось забезпечити їх якісною та оперативною інформацією.

– Ви казали про виведення із тіні підакцизних товарів, але чи не пов‘язане значне збільшення надходжень від спирту підвищеним попитом на антисептики?

– Як я вже говорив, ті заходи, які стартували восени минулого року, а саме - боротьба з "сірими" автозаправними комплексами, боротьба із тіньовим ринком спирту, із підробними і необлікованими лікеро-горілчаними виробами, а також продажом тютюнових виробів без акцизної марки – довели свою ефективність, про що красномовно говорять цифри.

Ситуація із нетиповим, у силу пандемії, попитом на спирт продемонструвала адекватність роботи системи, що миттєво реагує на збільшення попиту. Через це план з надходжень по спирту в березні було виконано майже на 800%.

Більше того, вже за першу декаду квітня індикатив по цьому виду підакцизної продукції на місяць податкова вже виконала на понад 300%, а індикатив по лікеро-горілчаній продукції – майже на 50%. Такі показники говорять лише про одне – адекватність та якість адміністрування.

У цьому контексті над чим нам ще потрібно попрацювати? Звичайно, ми ще повністю не закрили питання "сірого" обігу сигарет. Тут ми покладаємося на плідну співпрацю з правоохоронними органами, оскільки з точки зору адміністрування все відбувається прозоро та чітко. Адже по деяких платниках податків ми спостерігаємо просто кратне збільшення надходжень до державного бюджету!

– Нещодавно ви заявили, що карантин – це не привід зупиняти реформу податкової. Чи можете детальніше розкрити, яким, на вашу думку, має бути реформований орган та які цінності має сповідувати оновлена структура?

– Перш за все, ми розділяємо спільні цінності із українським бізнесом та міжнародними організаціями відносно прозорості структури Державної податкової служби. З цією метою, ми працюємо над підготовкою реалізації проекту єдиної юридичної особи, що передбачено домовленостями України з МВФ. Цей формат функціонування Державної податкової служби передбачає ліквідацію усіх обласних Головних управлінь та перехід від матричної системи управління, коли у відповідних керівників функцій на рівні області, фактично є два керівника: один на рівні центрального апарату, а другий – це керівник обласного управління, до більш простої і більш керованої функціональної системи управління.

Нашими цінностями залишаються адміністрування та збір податків на виконання завдань, поставлених державою для фінансування тих програм, видатків, які визначені Законом про Державний бюджет, шляхом чесного та справедливого оподаткування бізнесу, прозорих правил гри, однозначного трактування чинного законодавства. Це наша місія і мета.

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