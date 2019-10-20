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20 жовтня • оновлено в 18:27
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Кабмін спростив призначення субсидій для частини українців: кого торкнеться

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Кабінет міністрів України спростив процедуру призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам, старше 60 років.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в неділю, 20 жовтня, передає Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну на офіційному сайті.

Уточнюється, що відповідні зміни до постанови були схвалені членами засідання.

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Субсидії

Субсидії

Колаж

Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а набутий ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Кабміну

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Кабміну

kmu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України субсидії Економіка України
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