Кабмін спростив призначення субсидій для частини українців: кого торкнеться

Кабінет міністрів України спростив процедуру призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам, старше 60 років.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в неділю, 20 жовтня, передає Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну на офіційному сайті.

Уточнюється, що відповідні зміни до постанови були схвалені членами засідання.

Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а набутий ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо.

Як писав OBOZREVATEL:

Якщо в бюджет на 2019 рік на субсидії було закладено 55,1 млрд грн, то в проекті бюджету-2020 вказана сума в 47,6 млрд грн.

Перевірка одержувачів соціальних виплат – один із пріоритетів Кабміну. Очікується, що верифікація пройде в три етапи і дані про кожного будуть внесені до загального реєстру.

У порядку оформлення субсидій та отриманні виплат із 1 жовтня стався ряд змін. Зокрема, тепер субсидію можна оформити через інтернет.

Окрім того, з 1 жовтня практично всі субсидії почнуть надавати в монетизованій формі – гроші будуть передаватися "на руки" людям, а не підприємствам-постачальникам послуг.

Однак допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі. Більше того, порушників зобов'яжуть повернути все "зайве" в бюджет.