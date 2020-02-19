Призначають "колишніх"? У Кабміні спалахнув новий кадровий скандал

Тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може її очолити на постійній основі.

При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного корисного рішення, яке б покращило захист працівників. Також він може бути причетний до корупції. Про це йдеться в публікації на "Вектор Ньюз".

"За інформацією наближених джерел, методів боротьби з неофіційною зайнятістю та невиплатою заробітних плат не прийняв. Крім того був ініціатором двох скандально відмінених постанов КМУ про порядок інспекційного відвідування. Щодо питань охорони праці, гірничого нагляду, вибухових робіт, розслідування нещасних випадків взагалі ніякого відношення, власне як і професійного поняття до призначення в.о голови Держпраці не мав", – пише видання.

Ігор Дегнера

У матеріалі роблять висновок, що Дегнера жодних кардинальних змін у підходах до діяльності Держпраці запропонувати не зможе. За даними видання, він перебуває під впливом і контролем свого зама Віталія Сажієнка.

"Крім того, за часів перебування Дегнери на посаді керівника управління з трудового законодавства і ініціювання збільшення розміру штрафів, рівень корупції виріс в геометричній прогресії. І є вже випадок корупції в органі при його керуванні на посаді т.в.о", – йдеться в публікації .

Також в матеріалі нагадують повідомлення від міністра економіки Тимофія Милованова, який в середині грудня 2019 року заявив, що Держпраці причетне до приховування величезної заборгованості з зарплати на харківській "Енергосталі".

"Нагадаємо, що призначення на посаду в.о. голови Держпраці Дегнери відбулося за два тижні до цього скандалу", – кажуть автори матеріалу.

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