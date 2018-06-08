Привіт "Газпрому": в Україні виявили велике газове родовище

У Харківській області виявлене родовище газу, запаси якого складають щонайменше 200 млн куб. м, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДІгаз - понад 2 млрд куб. м.

Родовище було відкрите АТ "Укргазвидобування" в рекордно стислі строки. Про це повідомили у прес-службі компанії.

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Після отримання спеціального дозволу у грудні 2016 року, родовище було відкрите в рекордно стислі терміни - менше ніж за 1,5 роки, незважаючи на те, що спеціальний дозвіл дає змогу проводити геологічне вивчення протягом 5 років з можливістю продовження ще на 5 років, тобто в межах 10 років.

У компанії зазначили, що для "Укргазвидобування" питання створення нової ресурсної бази є критичним, і саме від його рішення залежить виконання цілей Стратегії "20/20".

Нагадаємо, що період від видачі ліцензії на промислову розробку родовища становить зазвичай 2-4 роки. Він складається з таких етапів, як сейсмічні дослідження, розвідувальне буріння, оцінне буріння та експлуатаційне буріння. Тому в разі отримання нових спецдозволів наступний приплив газу можна очікувати не раніше, ніж за 2 роки.

2 млрд куб. м. газу, які планується видобувати на родовищі - це досить значні об'єми, однак цей газ не зможе покрити потреби України навіть частково.

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