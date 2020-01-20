Головна Новини
20 січня • оновлено в 20:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Продадуть 300 держоб'єктів: Гончарук розкрив плани масштабної приватизації

795
Читати матеріал російською

У 2020 році в Україні планується приватизація понад 300 державних об'єктів.

Про це на своєму Telegram-каналі в понеділок, 20 січня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він зазначив, що вже цього місяця було оголошено 87 прозорих аукціонів.

Гончарук підкреслив, що процес приватизації дозволяє залучити інвестиції, а також створити нові робочі місця за рахунок передачі в приватну власність збиткових об'єктів, що належать державі. При цьому стратегічні об'єкти залишаться у власності України.

Новини
Масштабна приватизація в Україні: у Гончарука вдалися до радикальних заходів

Ілюстрація. Приватизація в Україні

Ілюстрація. Приватизація в Україні

zn.ua

"Десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони. Ці схеми ми ліквідуємо", – заявив прем'єр.

На продаж через е-аукціони за останній квартал 2019-го, як розповів глава Кабміну, було виставлено більше об'єктів, ніж за три попередні квартали року. Загалом у 2019 році було отримано вдвічі більше доходів від приватизації, ніж за весь 2018-й.

Гончарук також нагадав, що Фонд держмайна заради прозорості запустив віртуальну кімнату даних – пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх охочих.

"Інвестор повинен знати не тільки назву підприємства, а й поточний стан справ", – зазначив прем'єр-міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться зниження свого рейтингу в разі прийняття жорстких, але правильних рішень для створення позитивного інвестиційного клімату країни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні приватизація держмайна
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
приватизація Інвестиції Економіка України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А Мотор Сич не стратегический объект? Который вы благополучно отдали Китаю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Аграрному придатку Европы промышленность не нужна! Холопы будут или на полях батрачить, или у польских панов клозеты чистить! Ну а холопки писдой за кордоном будут на жизнь зарабатывать! За то майдан стоял!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот интересно это держ объекты т.е. государственные а значит принадлежат народу ну так почему бы не спросить у народа хотят ли они что бы их продавали???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги