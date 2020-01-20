Продадуть 300 держоб'єктів: Гончарук розкрив плани масштабної приватизації

У 2020 році в Україні планується приватизація понад 300 державних об'єктів.

Про це на своєму Telegram-каналі в понеділок, 20 січня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він зазначив, що вже цього місяця було оголошено 87 прозорих аукціонів.

Гончарук підкреслив, що процес приватизації дозволяє залучити інвестиції, а також створити нові робочі місця за рахунок передачі в приватну власність збиткових об'єктів, що належать державі. При цьому стратегічні об'єкти залишаться у власності України.

Ілюстрація. Приватизація в Україні zn.ua

"Десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони. Ці схеми ми ліквідуємо", – заявив прем'єр.

На продаж через е-аукціони за останній квартал 2019-го, як розповів глава Кабміну, було виставлено більше об'єктів, ніж за три попередні квартали року. Загалом у 2019 році було отримано вдвічі більше доходів від приватизації, ніж за весь 2018-й.

Гончарук також нагадав, що Фонд держмайна заради прозорості запустив віртуальну кімнату даних – пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх охочих.

"Інвестор повинен знати не тільки назву підприємства, а й поточний стан справ", – зазначив прем'єр-міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться зниження свого рейтингу в разі прийняття жорстких, але правильних рішень для створення позитивного інвестиційного клімату країни.

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