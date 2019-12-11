Коломойський залишиться без ПриватБанку? Кабмін вніс у Раду законопроект про "неповернення"

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект, який не дозволить повертати банки ексвласникам.

Зокрема, він зможе на правовому рівні заборонити повернення націоналізованого ПриватБанку бізнесменові Ігорю Коломойському. Текст документа опублікувало видання "Європейська правда".

Вказується, що проект закону під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи" змінює законодавство, що стосується виведення неплатоспроможних банків із ринку.

Відзначимо, що в ВР дійсно зареєстрований документ, однак пояснювальна записка і власне його текст поки відсутні.

ПриватБанк Колаж

Проект передбачає нововведення, що стосуються ситуацій, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку.

Такі зміни вносяться до статей 41 і 41.1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Саме згідно з пунктом 41.1 "ПриватБанк" був виведений із ринку.

Журналісти, посилаючись на співрозмовника в Кабміні, пишуть, що зміна цієї статті передбачає заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність.

Разом із тим в ЄП заявили, що не знайшли у внесених до статті 41, 41.1 змін прямої заборони цього.

Серед інших новацій закону те, що НБУ отримує право вимагати зміни складу ради або правління банків, якщо Нацбанк вважає, що ці особи неефективні.

Банки також зобов'язуються визначати пов'язаних осіб до скоєння операцій із ними. НБУ при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаних осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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