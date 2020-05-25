ПриватБанк зібрався відсудити у братів Суркісів 400 млн гривень

Державний ПриватБанк через суд хоче повернути 407 млн гривень, які у 2018 році з нього стягнули на користь братів Суркісів у справах за позовами АТ "А-Банк" та ТОВ "ФК "Динамо "Київ", що їм належать.

22 травня "Приват" звернувся до Окружного адмінсуду Києва та Шостого апеляційного адмінсуду із заявами про перегляд за новими обставинами постанов суду 2018 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

Суд ПриватБанку і братів Суркісів

"Підставою для подачі заяв стало встановлення ПриватБанком обставини, що сам пан Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером ПриватБанку паном Ігорем Коломойським у медіагрупі "1+1". Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником А-Банку наприкінці минулого року до суду в Лондоні. Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з ПриватБанком", – сказали у прес-службі.

У банку зазначили, що раніше родина Суркісів та пов'язані з ними компанії спростовували інформацію, що володіють часткою в телеканалі "1+1". Одним із наслідків цього стало те, що українські суди задовольнили позови А-Банку та ФК "Динамо Київ", серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку у медіагрупі "1+1".

"ПриватБанк вважає, що рішення у справах А-Банку та ФК "Динамо Київ" мають бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Також за цими обставинами має бути підтверджено законність визначення пана Ігоря Суркіса пов'язаною з ПриватБанком особою", – заявили у банку.

Що відбувається в суді?

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Судді відмовилися працювати в умовах, коли ще до остаточного рішення їх звинувачують в упередженості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мін'юсту (представляє інтереси Кабміну) про призупинення дії постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Рішенням НБУ 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса у ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.