ПриватБанк заявив, що виграє суд проти колишніх власників, і назвав дату

Англійський суд призначив розгляд позову ПриватБанку проти колишніх власників на 1 березня 2022 року. Водночас сам процес триватиме близько 13 тижнів, відповідно, вердикт можна буде почути тільки через два роки.

Про це йдеться в заяві пресслужби фінансової установи. "Банк упевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться повернути суму, заявлену в позові, яка зараз становить понад 3 млрд доларів США (із відсотками)", – йдеться в заяві.

У чому справа?

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також на компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, імовірно, належать їм. Позиція банку – колишні власники вивели мільярди доларів і тепер гроші можна повернути тільки через суд.

Тільки через два з половиною роки, в червні 2020 року, Англійський суд встановив дату слухань (2022 рік). Весь цей час активи колишніх власників будуть заарештовані, їм дозволили використовувати тільки певну суму на особисті витрати.

Суд до того ж зобов'язав колишніх власників розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів (разом із відсотками близько 3 млрд).

Якщо суд ухвалить рішення на користь ПриватБанку, націоналізацію визнають законною?

Ні. Питання законності націоналізації розглядається окремо. Зараз йдеться лише про стягнення можливих збитків, які, як стверджує банк, завдали колишні власники фінансової установи. Збитки оцінювало міжнародне агентство, послуги якого замовляли й висвітлювали представники Національного банку (агентство Kroll).

