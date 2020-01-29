ПриватБанк виплатив мільйони заводу Коломойського

ПриваБанк виплатив 21,8 млн гривень "Нікопольського заводу феросплавів", який входить до структури бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського.

Рішення про це Господарський суд Києва ухвалив 17 грудня 2019 року, повідомили в прес-службі банку. Гроші перерахували в середу, 29 січня. Одночасно установа подала апеляційну скаргу, оскільки там вважають рішення суду неправомірним.

Суди з ПриватБанком

Йдеться про суму, яку "Нікопольський завод феросплавів" оплатив Нацбанку в рамках часткового погашення заборгованості "Привату" з рефінансування.

"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету “співробітників” заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві. Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та здійснювати тиск на співробітників і клієнтів ПриватБанку", – повідомили у "Приваті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Нікопольського заводу феросплавів" до ПриватБанку і вирішив стягнути з нього 21,85 млн гривень.

Національний банк України можуть позбавити можливості забирати борги з компаній колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського за кредити рефінансування через стягнення заставного майна.

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