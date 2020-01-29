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29 січня • оновлено в 15:57
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ПриватБанк виплатив мільйони заводу Коломойського

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ПриваБанк виплатив 21,8 млн гривень "Нікопольського заводу феросплавів", який входить до структури бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського.

Рішення про це Господарський суд Києва ухвалив 17 грудня 2019 року, повідомили в прес-службі банку. Гроші перерахували в середу, 29 січня. Одночасно установа подала апеляційну скаргу, оскільки там вважають рішення суду неправомірним.

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Йдеться про суму, яку "Нікопольський завод феросплавів" оплатив Нацбанку в рамках часткового погашення заборгованості "Привату" з рефінансування.

"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету “співробітників” заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві. Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та здійснювати тиск на співробітників і клієнтів ПриватБанку", – повідомили у "Приваті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Нікопольського заводу феросплавів" до ПриватБанку і вирішив стягнути з нього 21,85 млн гривень.

Національний банк України можуть позбавити можливості забирати борги з компаній колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського за кредити рефінансування через стягнення заставного майна.

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Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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