ПриватБанк виграв важливу справу в суді Англії: що там вирішили

Високий суд Англії та Уельсу став на сторону ПриватБанку у справі щодо єврооблігацій установи, які були випущені в 2010 і 2013 роках.

Це справа розглядається Лондонським міжнародним арбітражним судом, повідомили в прес-службі на сайті банку в понеділок, 16 березня.

"Англійський суд дійшов висновку, що, з огляду на незаконність дій колишніх власників щодо облігацій і з урахуванням положення договорів про довірче управління, на які посилається довірчий керуючий, довірчий керуючий має право здійснювати виплати відповідно до механізму, передбаченого в арбітражних рішеннях, і не буде нести відповідальності в зв'язку з цим перед кінцевими власниками рахунків", – повідомили в "Приваті".

Суд по "Привату"

Там пояснили, що це судове рішення означає, що в разі вступу в силу арбітражних рішень належним чином, ПриватБанк буде зобов'язаний здійснити виплату за облігаціями лише обмеженому класу власників.

"Відповідно, навіть якщо ПриватБанк буде зобов'язаний здійснити будь-які виплати, такі виплати будуть істотно меншими за сукупну суму вимог, заявлених Довірчим управителем в арбітражних провадженнях. У разі успіху лінії захисту ПриватБанку щодо визнання процедури “bail-in” банк не буде зобов'язаний здійснювати жодних виплат взагалі", – пояснили в ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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