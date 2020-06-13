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13 червня • оновлено в 16:41
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ПриватБанк виграв два позови проти колишніх власників через закон, який вимагав МВФ

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Господарський суд Києва рішенням від 12 червня 2020-го задовольнив клопотання державного ПриватБанку про закриття проваджень за двома позовами ексакціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови.

Про це повідомила пресслужба банку, передає Інтерфакс-Україна. Як повідомляють в установі, домогтися такого рішення вдалося за рахунок нового закону "Про банки", який ухвалили на вимогу МВФ.

"Це перше реальне застосування банківського Закону 590-IX українськими судами. Проаналізувавши матеріали справ (№910/17630/19 за позовом ТОВ "Реватіс"(...) і №910/17541/19 за (...) позовом ТОВ "КС груп"), суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання АТ КБ "ПриватБанк" та закрив провадження за обома справами", – йдеться у повідомленні.

ПриватБанк виграв два позови проти колишніх власників через закон, який вимагав МВФ

Суд встановив, що спосіб захисту своїх прав, обраний позивачами (визнання недійсними угод), не відповідає вимогам частин третьої і четвертої статті п'ятої закону, згідно з яким єдиним способом захисту прав позивача у цих справах може бути відшкодування збитків у грошовій формі.

Уточнюється, що провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту сьомого заключних і перехідних положень банківського Закону №590-IX.

"Закон 590-IX передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, забороняючи при цьому визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків із ринку", – нагадали в пресслужбі.

Згідно з документом, колишні власники ПриватБанку не зможуть повернути фінансову установу, а компенсація опиниться під загрозою. Норми в ньому прописані в такий спосіб, що якщо обсяг зобов'язань перевищував розмір депозитів, то фактично отримати відчутну компенсацію за його втрату буде неможливо. Детальніше про законопроєкт можна прочитати тут.

Іншими словами, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов втратять можливість повернути банк або отримати мільярдні компенсації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд 15 квітня залишив у силі постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Економіка Ринки та компанії

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