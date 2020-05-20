ПриватБанк та інші топ-компанії поповнять бюджет України: Шмигаль озвучив суми

Кирило Лютий Ринки та компанії 19:34, 20.05.2020

Частина доходів "ПриватБанку", "Турбоатома" і "Укртрансаміаку" будуть перераховані до державного бюджету України.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у середу, 20 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

"Сьогодні ми затвердили річний звіт "ПриватБанку" за 2019 рік: 75% чистого прибутку в розмірі 24,4 млрд грн. Ще 5% чистого прибутку банку в розмірі 1,6 млрд грн будуть спрямовані в резервний фонд.

Також затвердили фінансовий план "Турбоатома" на 2020 рік. Згідно з планом, державне підприємство сплатить до бюджету 712 млн грн. Також затвердили фінансовий план "Укртрансаміаку". Виплати на користь держави складуть 1,35 млрд грн", – розповів Шмигаль.

Шмигаль заявив, що держкомпанії перерахують частину доходів до бюджету України

Прем'єр зазначив, що таким чином уряд хоче домогтися, щоб державні установи "працювали для українців".

Як писав OBOZREVATEL, на початку травня Шмигаль повідомив про рішення витратити 6 млрд грн від "Нафтогазу" на будівництво доріг, лікарень і шкіл.

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Економіка Ринки та компанії

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