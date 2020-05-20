ПриватБанк та інші топ-компанії поповнять бюджет України: Шмигаль озвучив суми
Частина доходів "ПриватБанку", "Турбоатома" і "Укртрансаміаку" будуть перераховані до державного бюджету України.
Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у середу, 20 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
"Сьогодні ми затвердили річний звіт "ПриватБанку" за 2019 рік: 75% чистого прибутку в розмірі 24,4 млрд грн. Ще 5% чистого прибутку банку в розмірі 1,6 млрд грн будуть спрямовані в резервний фонд.
Також затвердили фінансовий план "Турбоатома" на 2020 рік. Згідно з планом, державне підприємство сплатить до бюджету 712 млн грн. Також затвердили фінансовий план "Укртрансаміаку". Виплати на користь держави складуть 1,35 млрд грн", – розповів Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що таким чином уряд хоче домогтися, щоб державні установи "працювали для українців".
Як писав OBOZREVATEL, на початку травня Шмигаль повідомив про рішення витратити 6 млрд грн від "Нафтогазу" на будівництво доріг, лікарень і шкіл.