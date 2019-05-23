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ПриватБанк роздав школярам десятки тисяч: хто отримав гроші

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ПриватБанк підбив підсумки щорічної Всеукраїнської олімпіади "Фінансовий геній-2019", в якій взяли участь 6,5 тис. школярів з усієї України. Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі банку, діти отримали нагороди на загальну суму 123 тис. грн. Найбільший чек – на 50 тис. грн – отримав харків'янин Денис Валіков.

Переможці олімпіади Фінансовий геній-2019

Переможці олімпіади Фінансовий геній-2019

ПриватБанк проводить олімпіаду "Фінансовий геній" сьомий рік поспіль, в рамках освітньої програми ЮніорБанк для школярів від 6 до 17 років. Мета програми – навчити дітей користуватися банківськими послугами та розумно розпоряджатися кишеньковими грошима. За сім років талановиті діти з усієї країни отримали 1 млн грн. Призи, отримані переможцями олімпіади, йдуть на оплату репетиторів, мовних курсів та навчання.

Як повідомляється, загалом до фіналу олімпіади "Фінансовий геній-2019" потрапили 60 дітей. Вони змагалися у двох турах: тестування та презентація власного проекту.

У молодшій віковій категорії перемогла Анастасія Кириченко, яка отримала чек на 10 тис. грн. Друге місце і 5 тис. грн віддали Анастасії Гинайло. Третє місце і 3 тис. грн дісталися Ірині Дуровій.

Переможці молодшої вікової групи

Переможці молодшої вікової групи

У середній вікової категорії Start перемогу виборов Владислав Максимюк – хлопчикові вручили 15 тис. грн. Друге місце і чек на 10 тис. грн отримав Владислав Антонов. Третє місце і 5 тис. грн віддали Дмитру Гавриленку.

Переможці середньої вікової групи

Переможці середньої вікової групи

Головний переможець, Денис Валіков з Харкова, змагався зі старшими школярами – у віці від 14 до 17 років. За перше місце юний геній отримав 50 тис. грн, які планує витратити на саморозвиток. Другим в категорії Teen став Максим Венгер – йому вручили чек на 15 тис. грн. Третє місце і 10 тис. грн віддали Ігорю Махині.

Переможці старшої вікової групи

Переможці старшої вікової групи

Окрім грошей були й інші призи. Так, квитки на фестиваль блогерів ВідеоЖара від компанії Mastercard віддали Іллі Чайковському, чию презентацію бізнес-ідеї партнери олімпіади визнали найкращою.

За словами Анни Павлової, керівника напряму ЮніорБанк, з кожним роком ідеї проектів, представлені школярами, стають цікавішими.

"Цього року учасники представили своє бачення обслуговування дітей у банку: який сервіс і які послуги, на їхню думку, має надавати банк. Ми знайшли багато цікавих речей, які готові реалізувати в майбутньому. Така практика у нас вже є — ми взяли за основу ідею торішнього учасника олімпіади з Харкова під назвою "Матуся, дай гроші!". Суть її — батькам приходить повідомлення, коли дитина оплачує картою, на якій закінчилися гроші. Через додаток можна моментально переслати дитині потрібну суму на карту юніора. Зараз кожен четвертий з батьків користується цією опцією! ", – розповіла Павлова.

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