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ПриватБанк роздає півмільйона гривень дітям

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До кінця серпня власники дитячих банківських карток Юніора Mastercard мають змогу виграти 500 000 гривень в захоплюючому квесті "Супергерої ПриватБанку".

ПриватБанк роздає півмільйона гривень дітям

"Нинішнє покоління Z важко чимось здивувати. Навпаки, його представники часто дивують нас своєю обізнаністю в багатьох аспектах життя, — розказала Анна Павлова, керівник освітніх програм для дітей ПриватБанку. - Тішимо себе, що ПриватБанк теж допомагає дітям розвиватися. Так, протягом 10 років ми реалізуємо програму підвищення фінансової грамотності для дітей і пропонуємо для них ряд повноцінних банківських послуг та продуктів.

Власники "дитячих" карток ПриватБанку мають змогу отримувати не тільки знання, які допомагають впевнено почуватися у світі фінансів, а й можливість випробувати себе в різноманітних конкурсах, змаганнях і отримувати чудові призи. Доброю традицією стало проведення масштабних літніх квестів. Цьогоріч, зареєструвавшись в акції "Супергерої ПриватБанку" і послідовно виконуючи різнопланові завдання, учасники змагаються за грошову винагороду, яку фіналісти розділять між собою порівну. Цього року на кону півмільйона гривень! А завдання нікого не залишать байдужим, повірте! Приєднуйтесь і перемагайте".

В акції можуть брати участь власники картки Юніора Masterсard від ПриватБанку 6-17 років. Реєстрація обов’язкова і відбувається на сторінці акції "Супергерої ПриватБанку". Нагадаємо, що минулого року в літньому квесті під назвою "Фантастичні пригоди" учасники змагалися за 250 000 гривень. До фіналу вийшли 716 власників карток Юніора і отримали заслужену винагороду за свої знання.

Як писав OBOZREVATEL, США підтримали курс ПриватБанку

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