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24 квітня • оновлено в 14:02
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ПриватБанк програв суд на 17 млн грн фірмі колишнього власника

1.1т
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Фірма "Арлан", кінцевими власниками якої є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, відсудила у ПриватБанку 17,3 млн грн.

Ці гроші ТОВ "Арлан" раніше як поручитель "Привату" з рефінансування сплатив Нацбанку, повідомляє "Фінбаланс". Рішення було ухвалене Господарським судом Києва 25 лютого 2020 року.

ПриватБанк програв суд

ПриватБанк програв суд

ПриватБанк, намагаючись зберегти гроші, посилався на те, що "Арлан" з укладенням договору іпотеки взяв на себе обов'язок відповідати перед кредитором у повному обсязі заборгованості за кредитним договором. Однак суд дійшов висновку, що посилання на це “є безпідставними, оскільки така відповідальність обмежена вартістю предмета іпотеки, що фактично визнане третьою особою [Нацбанком] з укладенням мирової угоди”.

ПриватБанк із програшем у суді не погодився. Він звернувся з апеляційною скаргою на рішення Госпсуду м. Києва від 25.02.2020. 21 квітня Північний апеляційний госпсуд відкрив провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Економіка Ринки та компанії

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