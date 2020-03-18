ПриватБанк призупинив купівлю і продаж готівкової валюти і перевів її в онлайн. Готівкова гривня у касах і банкоматах є.

Це зроблено на період карантину через коронавірус і до відновлення міжнародного авіасполучення й поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону. Про це йдеться в заяві на сайті банку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в останні дні спостерігаються ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків внаслідок закриття кордонів через спалах коронавірусу.

ПриватБанк

"З 18 березня ПриватБанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування", – сказано в повідомленні.

Як працює банк

Готівкову валюту у касах ПриватБанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, строк дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів, проводяться у звичайному режимі.

Установа закликає клієнтів користуватись мобільним додатком, щоб не ходити до відділень та знизити ризик захворіти на коронавірус. "За допомогою мобільного банку можна проводити будь-які платежі, відправити або отримати грошові перекази, поповнити мобільний номер та отримати ще понад 100 послуг (серед яких – підключення до державних сервісів, купівля квитків, запис до лікаря та навіть замовлення доставки їжі чи квітів)", – повідомили на сайті банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, готівкові курси валют почали активно рости через нестачу банкнот в банківських відділеннях та в касах фінансових компаній, доставку яких пропонують здійснити шляхом завезення на вантажівках з Білорусі.

Гривневі банкноти знезаражуватимуться, вони будуть два тижні перебувати в спеціальних сховищах, щоб співробітники Національного банку України не постраждали через епідемію коронавірусу.

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