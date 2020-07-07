ПриватБанк пограв суд через 247 АЗС фірмам колишніх власників

Північний апеляційний госпсуд відмовив ПриватБанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва, який заборонив установі повертати або витребувати 247 АЗС, переданих банком в лізинг фірмам, пов'язаним з групою "Приват".

Установа намагалась оскаржити ухвалу, яку раніше було винесено на користь 38 компаній, повідомив Finbalance.

"Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками ПриватБанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від ПриватБанку 247 АЗС. Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для 38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі)", – йдеться у публікації про деталі справи.

Заборгованість компаній-лізингоотримувачів перед ПриватБанком перевищує 2 млрд грн, а націоналізований банк вживає заходи щодо розірвання відповідних договорів фінансового лізингу та повернення АЗС, що знаходяться в оренді в компаній-заявників.

За даними ПриватБанку, на кінець І кварталу-2020 обсяг портфелю кредитів і дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, який він пов`язує з колишніми акціонерами, становив 218,1 млрд грн (на кінець 2019 року – 210,6 млрд грн, на кінець 2018 року – 212,8 млрд грн).

"Раніше Ігор Коломойський публічно заперечував інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного портфелю Приватбанку, який сформувався до націоналізації, – це були інсайдерські позики (видані "своїм" позичальникам, - Ред.)", – йдеться у публікації.

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