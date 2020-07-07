МоваЯзык

Топтеми:

ПриватБанк пограв суд через 247 АЗС фірмам колишніх власників

Андрій Довгань
Ринки та компанії
2,1 т.
ПриватБанк пограв суд через 247 АЗС фірмам колишніх власників

ПриватБанк програв суд фірмам колишніх власників. Фото: колаж Обозревателя

Північний апеляційний госпсуд відмовив ПриватБанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва, який заборонив установі повертати або витребувати 247 АЗС, переданих банком в лізинг фірмам, пов'язаним з групою "Приват".

Установа намагалась оскаржити ухвалу, яку раніше було винесено на користь 38 компаній, повідомив Finbalance.

"Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками ПриватБанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від ПриватБанку 247 АЗС. Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для 38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі)", – йдеться у публікації про деталі справи.

Заборгованість компаній-лізингоотримувачів перед ПриватБанком перевищує 2 млрд грн, а націоналізований банк вживає заходи щодо розірвання відповідних договорів фінансового лізингу та повернення АЗС, що знаходяться в оренді в компаній-заявників.

За даними ПриватБанку, на кінець І кварталу-2020 обсяг портфелю кредитів і дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, який він пов`язує з колишніми акціонерами, становив 218,1 млрд грн (на кінець 2019 року – 210,6 млрд грн, на кінець 2018 року – 212,8 млрд грн).

"Раніше Ігор Коломойський публічно заперечував інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного портфелю Приватбанку, який сформувався до націоналізації, – це були інсайдерські позики (видані "своїм" позичальникам, - Ред.)", – йдеться у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ПриватБанк виграв апеляцію в Лондонському суді в спорі з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити в Коломойського й Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). Водночас результат справи не залежатиме від ситуації з судами в Україні.

  • 17 жовтня в Господарському суді Києва вирішили відкласти справу про повернення акцій ПриватБанку колишнім власникам до вирішення іншої подібної справи в Україні.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • Англійський суд призначив розгляд позову ПриватБанку проти колишніх власників на 1 березня 2022 року. Водночас сам процес триватиме близько 13 тижнів, відповідно, вердикт можна буде почути тільки через два роки.

Українанаціоналізація ПриватБанкуПриватБанкІгор Коломойський
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії