Приватбанк подав ще один позов проти колишніх власників

Приватбанк у липні 2020 року подав ще один позов до Канцлерського суду Делавера (США) проти колишніх власників.

У цьому суді перебуває поданий раніше позов проти них і пов'язаних із ними компаній. Про це з посиланням на пресслужбу установи повідомив "Інтерфакс-Україна".

"У другому доповненні Приватбанк розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу в світлі позиції, зайнятої відповідачами", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що доповнення не передбачає збільшення суми потенційних позовних вимог, уточнивши, що наразі Приватбанк формально не заявив жодних конкретних сум до стягнення, а сума сумнівних транзакцій, заявлених у позові, з урахуванням першого доповнення становить близько $750 млн.

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