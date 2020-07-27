Приватбанк подав ще один позов проти колишніх власників

Ярослав Маркін Ринки та компанії 12:57, 27.07.2020 Оновлено: 13:36, 27.07.2020

Приватбанк у липні 2020 року подав ще один позов до Канцлерського суду Делавера (США) проти колишніх власників.

У цьому суді перебуває поданий раніше позов проти них і пов'язаних із ними компаній. Про це з посиланням на пресслужбу установи повідомив "Інтерфакс-Україна".

"У другому доповненні Приватбанк розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу в світлі позиції, зайнятої відповідачами", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що доповнення не передбачає збільшення суми потенційних позовних вимог, уточнивши, що наразі Приватбанк формально не заявив жодних конкретних сум до стягнення, а сума сумнівних транзакцій, заявлених у позові, з урахуванням першого доповнення становить близько $750 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Приватбанк виграв апеляцію в Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити в Коломойського й Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). Водночас результат справи не залежатиме від ситуації із судами в Україні.

  • 17 жовтня в Господарському суді Києва вирішили відкласти справу про повернення акцій Приватбанку колишнім власникам до вирішення іншої подібної справи в Україні.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію Приватбанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше Приватбанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • Англійський суд призначив розгляд позову Приватбанку проти колишніх власників на 1 березня 2022 року. Водночас сам процес триватиме близько 13 тижнів, відповідно, вердикт можна буде почути тільки через два роки.

  • Північний апеляційний госпсуд відмовив Приватбанку і залишив у силі рішення Господарського суду Києва, який заборонив установі повертати або витребувати 247 АЗС, переданих банком у лізинг фірмам, пов'язаним із групою "Приват".

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Економіка Ринки та компанії

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