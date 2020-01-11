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11 січня • оновлено в 10:56
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Коломойський зажадав від ПриватБанку 22 млн грн: справа отримала новий поворот у суді

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ПриватБанк оскаржив рішення суду, за яким його зобов'язали заплатити 21,8 млн грн Нікопольському заводу феросплавів.

Фінансова установа подала апеляцію в Київський апеляційний суд. Але дата її розгляду поки не відома. Про це з посиланням на інформацію від банку повідомив "НВ. Бізнес".

Нікопольський завод феросплавів входить в структуру бізнесу олігарха Ігоря Коломойського.

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ПриватБанк пішов у суд проти Коломойського

ПриватБанк пішов у суд проти Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 28 серпня 2019 року Нікопольський завод феросплавів, що належить мільярдерові Ігорю Коломойському, погодився частково погасити частину боргу за кредитами, які через ПриватБанк взяв в НБУ. Компанії уклали мирову угоду.

  • 9 вересня 2019 року стало відомо, що Нікопольський завод феросплавів, що входить в структуру бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, достроково виплатив борг за кредитами, які через ПриватБанк взяв у Нацбанку.

  • 21 листопада 2019 року стало відомо, що Нікопольський завод феросплавів, що належить олігархові Ігорю Коломойському, на аукціоні купив право оренди парковки біля головного офісу ПриватБанку в Дніпрі терміном на один рік.

  • 9 січня 2020 року стало відомо, що Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів до ПриватБанку і вирішив стягнути з нього 21,85 млн гривень. Відповідні кошти НЗФ сплатив НБУ в рамках часткового погашення заборгованості ПриватБанку по рефінансуванню.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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