Перемогу Суркісів у суді у справі Приватбанку хочуть опротестувати новим законом

У Верховну Раду України внесли законопроєкт, який може заблокувати примусове стягнення з Приватбанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.

Документ 7 вересня зареєстрував у парламенті нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук. Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

У статусі документа на сайті парламенту йдеться, що проєкт отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 2 вересня Суркіси виграли суд проти Приватбанку. У Мінфіні після цього заявили про намір оскаржити рішення Печерського районного суду міста Києва.

Інформація про законопроєкт на сайті ВР. Facebook / Денис Малюська

Скриншот

У чому суть позову Суркісів

Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із Приватбанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Йшлося про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

Під час націоналізації Приватбанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами Приватбанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із Приватбанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії Приватбанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в Приватбанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала Приватбанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

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