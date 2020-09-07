Перемогу Суркісів у суді у справі Приватбанку хочуть опротестувати новим законом

У Верховну Раду України внесли законопроєкт, який може заблокувати примусове стягнення з Приватбанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.

Документ 7 вересня зареєстрував у парламенті нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук. Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

У статусі документа на сайті парламенту йдеться, що проєкт отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 2 вересня Суркіси виграли суд проти Приватбанку. У Мінфіні після цього заявили про намір оскаржити рішення Печерського районного суду міста Києва.

Інформація про законопроєкт на сайті ВР. Facebook / Денис Малюська

Скриншот

У чому суть позову Суркісів

Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із Приватбанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Йшлося про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

Під час націоналізації Приватбанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами Приватбанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із Приватбанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії Приватбанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в Приватбанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала Приватбанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову було докапіталізовано на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що Приватбанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

Приватбанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів Приватбанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію Приватбанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше Приватбанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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