ПриватБанк, дефолт і новий закон: у Раді розгорілася війна за мільярди

У Верховній Раді розгорілася справжня війна за ПриватБанк. Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за нього колишнім власникам. Відразу після цього сім нардепів зареєстрували загалом понад 15 тисяч правок до документа! Це абсолютний рекорд в історії українського парламентаризму.

З одного боку, на Раду тисне МВФ, який без законопроєкту не виділить черговий кредитний транш, а з іншого – колишні власники "Привату" лобіюють свій варіант документа та наполягають: вижити зможемо й без Фонду.

Про те, хто й чому валить законопроєкт "Про банки" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто автори правок?

Нардеп Антон Поляков. Позафракційний депутат (виключили з фракції "Слуги народу") подав 6033 правки. Його негласно пов'язують із підприємцем Ігорем Коломойським. Він же торік першим почав збирати підписи за звільнення тодішнього генерального прокурора Руслана Рябошапки відразу після того, як той анонсував справу проти колишніх власників ПриватБанку.

З великим відставанням після Полякова йдуть Віктор Бондар (1911 правок), Дмитро Чорний (1781), Ольга Василевська-Смаглюк (1681), Олег Дунда (1656), Сергій Демченко (1463), Олександр Дубінський (1199).

Обранці внесли 16,3 тис. правок до законопроєкту про банківську діяльність. Це учетверо більше, ніж у документ про запуск ринку землі. Рекордна цифра за всю історію українського парламентаризму.

Як виявилося, банки цікавлять політиків більше, ніж Виборчий кодекс, Конституція та мовний закон. Всі вони зібрали в рази менше правок.

Наступний після Олександра Дубінського депутат запропонував на 1000 (!) змін менше. Негласно всіх перелічених осіб пов'язують із мільярдером Ігорем Коломойським. Хтось із них має стосунок до бізнесу партнера Коломойського, кілька людей працювали на його телеканалі, інші належать до неформальної групи впливу бізнесмена всередині фракції "Слуги".

Якщо Рада вирішить розглядати всі правки до документа, це затягне його ухвалення на кілька тижнів. Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі OBOZREVATEL розповідає: "Виглядає так, що зараз намагаються затягнути розгляд законопроєкту. Не було більше таких прецедентів".

Якщо проєкт закону ухвалять, колишні власники ПриватБанку не зможуть його повернути, а компенсація опиниться під загрозою. У документі прописані норми в такий спосіб, що якщо обсяг зобов'язань перевищував розмір депозитів, то отримати суттєву компенсацію за втрату фінустанови фактично буде неможливо. Детальніше про нововведення можна прочитати тут.

Простіше кажучи, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не матимуть можливості повернути банк або відсудити мільярдні компенсації. Саме тому пов'язані з ними депутати проявили аномальну активність і внесли тисячі правок.

До речі, "Опозиційна платформа – За життя" також свого часу, заваливши законопроєкт про ринок землі правками, затягнула його розгляд. Можливо, варто було б обмежити кількість змін, які може запропонувати кожен нардеп, щоб законодавчим спамом не паралізувати роботу Ради.

Ціна в $ 5,5 млрд

З іншого боку, за законопроєкт виступає не менш серйозне лобі. Умовно їх називають "соросятами". Причому насправді до фінансиста Джорджа Сорос ці особи можуть не мати жодного стосунку. Але водночас всі вони тісно спілкуються з міжнародними партнерами та обстоюють виконання програми співпраці з МВФ.

У МВФ, за інформацією OBOZREVATEL, зараз озвучують всього дві вимоги до України: переглянути бюджет з огляду на нові реалії та проголосувати закон "Про банки" в тій же редакції, що і в першому читанні.

Без співпраці з МВФ Україні буде складно обслуговувати зовнішні борги. Тоді виникає ризик дефолту (нездатність виплачувати кредити). Це обвалить кредитний рейтинг країни, тож у майбутньому отримати зовнішнє фінансування або інвестиції буде вкрай складно. Низка депутатів (частина "Слуги народу", фракція "Голос") і навіть колишній прем'єр Олексій Гончарук запустили флешмоб у соцмережах під тегом "нідефолту". Всі вони закликають піти проти інтересів колишніх власників "Привату" й проголосувати законопроєкт "Про банки" заради співпраці з МВФ.

До речі, сам президент Володимир Зеленський у стінах Ради просив свою фракцію підтримати проєкт закону. За його словами, зауваження є у всіх, але зараз таке рішення потрібно ухвалити для країни. Ті ж нардепи, що зараз внесли тисячі правок, тоді не дослухалися до глави держави й не дали голосів за документ у першому читанні.

Зараз ситуація може розвиватися за двома сценаріями.

Перший – законопроєкт не проголосують у другому читанні, МВФ відмовиться від співпраці з Україною, країна втратить $5,5 млрд грн кредиту, тоді доведеться використовувати для обслуговування боргів золото-валютний резерв, девальвувати гривню та максимально затягувати паски. Можливо, обійдеться й без дефолту.

Другий – законопроєкт все-таки ухвалять, відхиливши всі правки або зовсім вирішивши їх не розглядати (таку можливість має взяти до уваги керівництво Ради), Україна отримає кредит від МВФ, однак президент Володимир Зеленський остаточно втратить підтримку Ігоря Коломойського та ризикує зіткнутися з масою проблем. Ціла група народних обранців від "Слуги народу" (яка пов'язана з колишніми власниками "Привату") здатна блокувати більшість його рішень, а позиція медіамільярдера Коломойського може серйозно вдарити по іміджу як і фракції СН, так і самого глави держави.

Який вибір зробить Володимир Зеленський, стане відомо вже упродовж найближчих тижнів. Однак уже зараз можна констатувати: навіть невелика група депутатів за бажання може заблокувати будь-яке рішення парламенту. А роль Ігоря Коломойського все ще досить вагома.

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