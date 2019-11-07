Приват24 перестав працювати на IPhone: деталі масштабного збою

Додаток Приват24 від Приватбанку тимчасово перестав працювати на мобільній операційній системі IOS, яка використовується в техніці Apple.

Про це з посиланням на пресслужбу банку повідомляє "Громадське". Збій у програмі трапився ввечері у четвер, 7 листопада.

Відзначається, що користувачі IPhone зіткнулися з труднощами при вході в додаток – на екранах телефонів з'явилася помилка "Скасовано".

Приват24 перестав працювати на IPhone

У Приватбанку пообіцяли усунути неполадки до 9:00 п'ятниці, 9 листопада. Поки що в банку рекомендують скористатися вебверсією сервісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 вересня трапився збій у роботі ПриватБанку. Платіжні карти банку перестали приймати в супермаркетах, ТРЦ й інших закладах.

Власників IPhone також попередили про необхідність встановити оновлення iOS 10.3.4. Якщо цього не зробити, смартфони перетворяться на даремні "цеглини".

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