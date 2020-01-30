Притягнути до відповідальності: ЄС звернувся до України через ПриватБанк

У Євросоюзі чекають на притягнення до відповідальності осіб, які відповідальні за шахрайства в ПриватБанку і виведення коштів з установи.

Про це сказано в заяві Ради асоціації між Україною та Європейський союзом, яку опубліковано на сайті Ради ЄС.

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"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ в банківському секторі, зокрема у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку, підкресливши важливість залучення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за великомасштабне шахрайство в ПриватБанку, і повернення активів в Україну", – сказано в документі.

Також на необхідність відновити справедливість у випадку з махінаціями в "Приваті" вказав і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Deutsche Welle.

"Ми обговорили, як Україна повинна зміцнювати верховенство права та боротися з корупцією, включаючи випадок шахрайства з ПриватБанком", – навело слова Борреля видання.

Націоналізація ПриватБанку

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