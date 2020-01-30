Притягнути до відповідальності: ЄС звернувся до України через ПриватБанк

У Євросоюзі чекають на притягнення до відповідальності осіб, які відповідальні за шахрайства в ПриватБанку і виведення коштів з установи.
Про це сказано в заяві Ради асоціації між Україною та Європейський союзом, яку опубліковано на сайті Ради ЄС.
"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ в банківському секторі, зокрема у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку, підкресливши важливість залучення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за великомасштабне шахрайство в ПриватБанку, і повернення активів в Україну", – сказано в документі.
Також на необхідність відновити справедливість у випадку з махінаціями в "Приваті" вказав і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Deutsche Welle.
"Ми обговорили, як Україна повинна зміцнювати верховенство права та боротися з корупцією, включаючи випадок шахрайства з ПриватБанком", – навело слова Борреля видання.
Націоналізація ПриватБанку
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку.
Перша заступниця голови НБУ коментуючи рішення суду, заявила, що повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе.
Міністерство фінансів України також не погодилося з рішенням суду першої інстанції та готується до подачі апеляційної скарги.
Підтримав позицію Мінфіну й НБУ і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На його думку, рішення про націоналізацію буде оскаржене.
Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом. Він звернувся до українців із попередженням.
Під час засідання Ради національної безпеки й оборони через судову постанову Порошенко виступив із дорученнями для Міністерства фінансів і НБУ.
Володимир Зеленський у прямому ефірі українського телеканалу, відповідаючи на запитання щодо ПриватБанку, заявив, що в разі перемоги на виборах робитиме все можливе для збереження стабільної роботи банку. Він сказав: "Мені, чесно кажучи, однаково, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".
У Шостому апеляційному суді Києва відклали вирішальне засідання у справі про націоналізацію ПриватБанку. Воно мало відбутися 19 грудня. Засідання відкладене до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.
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