Корупцію ще не побороли: Гончарук відзвітував про роботу в Кабміні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що встигла зробити його команда за чотири місяці й розповів про плани на 2020 рік. Водночас він привласнив частину заслуг попередників.

Зокрема, він згадав реформу української ГТС, якою "Нафтогаз" займався ще задовго до його приходу в Кабмін. Короткий звіт про досягнення глава уряду опублікував у п'ятницю, 17 січня, на сторінці у Facebook.

1. Підготували газотранспортну систему до переходу на європейські правила, що дозволило підписати новий транзитний договір і знизити платіжку за опалення для більшості українців до 30%.

2. Перезавантажили топкерівництво органів державної влади.

3. Успішно провели переговори з МВФ і досягли домовленості про угоду на робочому рівні.

4. Все це дозволило Україні значно поліпшити свої позиції в міжнародних рейтингах і вдвічі зменшити вартість гривневих позик. З 18% до 9%.

Крім того, він додав, що корупцію у вищих ешелонах влади України вже подолали. А ось на інших рівнях державного сектору її ще належить перемогти.

Насправді, перехід української ГТС на роботу за правилами європейського газового ринку – заслуга "Нафтогазу" і попередніх урядів, які працювали в цьому напрямку всі останні роки. Результатом стало виділення з НАК компанії "Оператор ГТС України" (так званий анбандлінг), що знизило загрозу "газового шантажу" з боку Росії.

Це ж стосується і переговорів з МВФ про новий кредит – вони велися представниками Мінфіну від попереднього складу Кабміну задовго до того, як Гончарук сів у крісло прем'єр-міністра.

Плани Гончарука на 2020 рік:

1. Наступного тижня (з 20 січня – Ред.) будуть запущені перші державні онлайн-сервіси, які спростять життя людей.

2. З 1 лютого запуститься програма доступного кредитування для підприємців – 5/7/9%, а вже восени нашою метою є іпотека під 11-12%.

3. З 1 березня буде запущена програма "Велике будівництво", що дозволить відремонтувати і побудувати понад 4000 км доріг, якісно оновити 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 200 приймальних відділень.

4. Кабмін ухвалив програму медичних гарантій. З 1 квітня держава повністю компенсуватиме витрати на пологи, лікування інсульту, інфаркту. Розширили програму "Доступні ліки", в яку внесли інсулін.

5. Підготовлено до запуску приватизації понад 500 збиткових нестратегічних підприємств, а це додаткові ~ 12 млрд грн до держбюджету.

6. Уряд більше не переплачуватиме за зовнішніми й внутрішніми зобов'язаннями. За останній місяць Україна приваблювала ресурси по 2,22% в євро і 9,88% в гривні. Це найкращий показник за 10 останніх років і важливий фактор для зростання всієї економіки країни.

Звіт Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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