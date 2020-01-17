Корупцію ще не побороли: Гончарук відзвітував про роботу в Кабміні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що встигла зробити його команда за чотири місяці й розповів про плани на 2020 рік. Водночас він привласнив частину заслуг попередників.
Зокрема, він згадав реформу української ГТС, якою "Нафтогаз" займався ще задовго до його приходу в Кабмін. Короткий звіт про досягнення глава уряду опублікував у п'ятницю, 17 січня, на сторінці у Facebook.
1. Підготували газотранспортну систему до переходу на європейські правила, що дозволило підписати новий транзитний договір і знизити платіжку за опалення для більшості українців до 30%.
2. Перезавантажили топкерівництво органів державної влади.
3. Успішно провели переговори з МВФ і досягли домовленості про угоду на робочому рівні.
4. Все це дозволило Україні значно поліпшити свої позиції в міжнародних рейтингах і вдвічі зменшити вартість гривневих позик. З 18% до 9%.
Крім того, він додав, що корупцію у вищих ешелонах влади України вже подолали. А ось на інших рівнях державного сектору її ще належить перемогти.
Насправді, перехід української ГТС на роботу за правилами європейського газового ринку – заслуга "Нафтогазу" і попередніх урядів, які працювали в цьому напрямку всі останні роки. Результатом стало виділення з НАК компанії "Оператор ГТС України" (так званий анбандлінг), що знизило загрозу "газового шантажу" з боку Росії.
Це ж стосується і переговорів з МВФ про новий кредит – вони велися представниками Мінфіну від попереднього складу Кабміну задовго до того, як Гончарук сів у крісло прем'єр-міністра.
Плани Гончарука на 2020 рік:
1. Наступного тижня (з 20 січня – Ред.) будуть запущені перші державні онлайн-сервіси, які спростять життя людей.
2. З 1 лютого запуститься програма доступного кредитування для підприємців – 5/7/9%, а вже восени нашою метою є іпотека під 11-12%.
3. З 1 березня буде запущена програма "Велике будівництво", що дозволить відремонтувати і побудувати понад 4000 км доріг, якісно оновити 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 200 приймальних відділень.
4. Кабмін ухвалив програму медичних гарантій. З 1 квітня держава повністю компенсуватиме витрати на пологи, лікування інсульту, інфаркту. Розширили програму "Доступні ліки", в яку внесли інсулін.
5. Підготовлено до запуску приватизації понад 500 збиткових нестратегічних підприємств, а це додаткові ~ 12 млрд грн до держбюджету.
6. Уряд більше не переплачуватиме за зовнішніми й внутрішніми зобов'язаннями. За останній місяць Україна приваблювала ресурси по 2,22% в євро і 9,88% в гривні. Це найкращий показник за 10 останніх років і важливий фактор для зростання всієї економіки країни.
Звіт Гончарука
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалося курс долара в Україні і економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює в президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!"
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані про нібито швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати відповідну заяву, яку підпишуть "будь-якої хвилини".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
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