Гончарук "закрив" бюджет: стало відомо, у що це виллється для українців

Зупинення фінансування з бюджету може не лише вдарити по програмам будівництва в регіонах, а й підштовхне чиновників брати хабарі.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Він заявив, що пояснення прем'єра Олексія Гончарука щодо ситуації навколо скандалу з бюджетом "не в усьому відповідає реальності".

Зокрема він не погодився із твердженням Гончарука, що нічого страшного в зупиненні фінансування немає, оскільки чиновники нібито під кінець року мають звичку або закуповувати на кілька мільйонів гривень канцтовари, або красти ці гроші.

"Канцтовари на наступний рік треба закуповувати. Інакше чиновникам треба буде брати хабарі і купувати їх за чийсь кошт. Дуже багато важливих проєктів отримують гроші або завершують реалізацію в останньому місяці", – написав Бутусов.

Якщо хтось привласнює гроші, то це потрібно розслідувати. А переглядати всі виплати казначейства вручну неможливо і неефективно, тим більше, що, за словами Бутусова, закон не передбачає перегляд бюджету таким чином.

Які будуть наслідки

Бутусов заявив, що через зупинення фінансування буде завдано шкоди багатьом програмам регіонального будівництва, які здійснюються місцевими бюджетами спільно з центральним. Також він зазначив, що ручне виділення коштів стимулює корупцію. А ще не дозволить прорахувати наслідки, тому ймовірно, що держава зазнає великих збитків.

"Очевидно, що справжньою причиною є провал доходів бюджету у 2019-му році, і бажання уряду в ручному режимі знайти, де можна обрізати і заощадити витрати, щоб скоротити бюджетний дефіцит", – заявив журналіст.

Бутусов вважає, що причина цих проблем криється у фінансовій та економічній політиці Кабміну і НБУ.

"Заниження курсу гривні дозволило уряду залучити кошти у спекулятивну піраміду ОВДП. І Мінфін радісно рапортує, що за рахунок цього вдалося знизити вартість обслуговування держборгу. Але з іншого боку, влада завдала величезної шкоди українським експортерам. Тобто вдарили по тих, хто платить податки в країні і залучає інвестиції. Плюс відсутність політики та координації між силовими структурами у боротьбі з корупцією, економічними злочинами, митним шахрайством", – заявив Бутусов.

Він зазначив, що скорочення витрат і доходів бюджету-2019 не вирішує проблем, які призвели до дефіциту. А це означає, що вони вдарять і по бюджету 2020 року.

Виплати з бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж за рік до цього.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

Тимчасове зупинення платежів з бюджету, рішення про яке ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплати. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що після рішення Кабміну призупинити виплати, проблеми будуть у тих, хто, на її думку, до останнього тягнув із подачею документів на виділення грошей.

Голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський у зв'язку з цією ситуацією звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука і закликав його піти у відставку. "Фактичний внутрішній дефолт виявився прямим результатом вашої чотиримісячної політики", – заявив Бродський.

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