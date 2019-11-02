Принесе мільярди: влада Саудівської Аравії зважилися на найбільшу в історії угоду

Влада Саудівської Аравії схвалила первинне розміщення на біржі акцій (IPO) найбільшої компанії країни – державної нафтової Saudi Aramco.

Рішення про це ухвалив наслідний принц Мухаммед бін Салман, пише "Лента.ру". Рішення було прийнято за підсумками зустрічі, що відбулася 1 листопада. Наслідний принц вважав, що підтримки саудівських бізнесменів досить для проведення IPO. Очікується, що остаточно про це оголосять 3 листопада.

"Розміщення має стати найбільшим в історії. Спочатку про нього було оголошено в 2016 році: повідомлялося, що воно стане частиною масштабної державної програми "Бачення-2030". Тоді капіталізацію Saudi Aramco було оцінено в два трильйони доларів, повідомлялося, що в рамках IPO буде продано до п'яти відсотків акцій – на загальну суму в 100 мільярдів", – повідомляє видання.

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Надалі угода кілька разів відкладалася, в основному через відсутність попиту з боку іноземних інвесторів. У жовтні 2019 року стало відомо, що в якості пріоритетного варіанту розглядається продаж двох відсотків паперів на саудівської біржі Tadawul з подальшим дорозміщенням на закордонному майданчику.

Saudi Aramco продасть частину акцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Саудівській Аравії після атаки дронів на нафтозаводи спрогнозували неймовірне зростання цін на нафту, якщо світ не об'єднається для стримування Ірану.

На Лондонській фондовій біржі акції компанії Ferrexpo Plc, що належить українському олігарху і нардепу Костянтину Жеваго, втратили у вартості близько $500 млн через скандал з аудитом.

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