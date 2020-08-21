Приїде Трамп – ми дістанемо автомати Калашникова, – жителі Німеччини про "Північний потік-2"

Чимало жителів Німеччини почали вкрай негативно ставитися до США через погрози новими санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2" та підприємств, що беруть участь у його будівництві.

А американський президент Дональд Трамп деякими взагалі сприймається як втілення зла. Про це йдеться в публікації швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, повідомила "Инопресса".

Особливо в негативний бік змінилося ставлення до Америки у жителів міста Засніц, що стоїть на березі Балтійського моря. Поруч з ним розташований порт Мукран, які є логістичної базою для завершення трубопроводу.

Журналісти розповідають, що в Засніці все йде своєю чергою, поки мова не заходить про американців. Після цього ситуація загострюється.

За словами портових робітників, якщо до них навідається президент Трамп, вони відразу "дістануть автомати Калашникова".

"Нехай американці перекидають в Польщу не тільки 10 тисяч солдатів, а відразу всі розташовані у Німеччині війська. І забирають із собою свої атомні бомби", – навело видання слова місцевих жителів.

"У представленому на початку року опитуванні, проведеному інститутом вивчення громадської думки YouGov, лише 39% німців вказали, що позитивно ставляться до США. Такого низького показника немає в жодній іншій країні Європи. 41% опитаних громадян ФРН бачить в особі президента Дональда Трампа більшу небезпеку для міжнародного миру, ніж в Сі Цзіньпін або Володимирі Путіні ", – написав автор статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" в разі продовження робіт над російським газопроводом "Північний потік-2".