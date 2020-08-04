Прихід українського інвестора Ярославського на 'Мотор-Січ' вирішує проблеми і влади, і підприємства – експерти

Участь Олександра Ярославського в долі запорізького авіабудівного заводу ПАТ "Мотор-Січ" дозволить українській владі дозволити патову геополітичну ситуацію, що склалася навколо цього підприємства, вважають провідні політичні експерти. Нагадаємо, що сьогодні з'явилося офіційне повідомлення про те, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленостей з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов переконаний, що Ярославський всерйоз збирається зайнятися підприємством, і у АМКУ і СБУ не буде більше підстав блокувати діяльність "Мотор-Січі", як це було за попередньої влади.

"Давно спостерігаю за ситуацією навколо "Мотор-Січ". По суті, підприємству вже не перший рік не дають нормально працювати, при всій затребуваності його продукції в світі. За минулої влади мода була така – нікому ніякого бізнесу, якщо від нього немає вигоди можновладців. Не "відкотили" – отримуйте Антимонопольний комітет зі спекуляціями навколо покупки активу, СБУ зі звинуваченнями в державній зраді при будь-якій згадці про російський ринок. Асортимент стандартний. Плюс розтяжка США-Китай, в якій національні інтереси України дуже погано проглядаються. Тепер є шанс, що з приходом українського інвестора в особі Олександра Ярославського ігрища на кістках "Мотор-Січ" припиняться. Всі заводи, які він купив, працюють – що знімає питання в Україні".

Карасьов також підкреслює, що міжнародна ділова репутація бізнесмена дозволяє Зе-команді з честю вийти з дістався їй у спадок від режиму Порошенко проблемної ситуації. "У світі його (Ярославського) поважають – що знімає геополітичний фактор. Тобто," Мотор-Січ "виходить із патової ситуації, і починає працювати на благо України", – вважає Вадим Карасьов.

Схожу думку висловив і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. "Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон приїжджав в серпні 2019 року в Україні, і ще тоді вирішувалося питання про те, як знайти компромісну ситуацію, щоб "Мотор-Січ" не продали китайцям. Варіант з Ярославським може бути, як раз компромісним", – вважає експерт.

"Мотор-Січ" є одним з найбільших в світі підприємств з виробництва, випробування, супроводу в експлуатації і ремонту 55-ти типів і модифікацій економічних і надійних двигунів для 61-го виду літаків і вертольотів різного призначення. У 2016 році підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані зі Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад 100 млн доларів. Згодом йшлося про передачу 25% акцій "Мотор Січ" держконцерну "Укроборонпром". Однак в червні поточного року радник гендиректора "Укроборонпрому" Руслан Корж повідомив, що "сьогодні ця пропозиція вже неактуальна. Вона втратила силу ще в минулому році".

На "Мотор-Січ" в кращі роки працювало близько 30 тисяч робітників і інженерів, зараз чисельність співробітників скоротилася майже на 5 тисяч, а підприємство зазнає серйозних фінансових труднощів.

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, входить в топ-10 українських бізнесменів за версією вітчизняного Forbes. Він, зокрема, відомий успішним виведенням з простою Харківського тракторного заводу, діяльність якого також блокувалася за часів Порошенка різними органами влади, включаючи АМКУ і СБУ.