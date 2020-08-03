Антимонопольному Комитету стоит обратить внимание на выполнение конкурентного законодательства в портах Украины, а Верховной Раде – ускорить рассмотрение законопроекта о конкурентно-антимонопольной реформе.

Порты – это внешнее представительство Украины, в них заходят иностранные суда. От того, насколько качественно и быстро эти суда будут обслужены, зависит общее впечатление от страны. Это впечатление — значит гораздо больше, чем позиции в рейтинге Doing Business, о которых так печется власть.

К сожалению, иностранные суда в украинских портах постоянно сталкиваются с нарушением международных стандартов. Начиная от портовых сборов, которые примерно одинаковы во всем мире, но в Украине несколько выше, и заканчивая постоянными искусственными барьерами и не всегда обоснованными финансовыми бюрократическими затратами. А "свои" для руководства портов компании заходят свободно.

Государству принадлежат более 260 причалов общей протяженностью более 40 км - примерно 4/5 всех причалов в Украине. Управляет этим имуществом государственное предприятие Администрация морских портов Украины. Она, фактически, является естественным монополистом. Казалось бы, ее деятельность должна быть предметом пристального внимания Антимонопольного Комитета. Но у этой компании есть несколько недостатков, на которые АМКУ не всегда реагирует.

Администрация морских портов предоставляет неравные условия, зачастую дискриминационные, компаниям, занимающимся одинаковой деятельностью в одном и том же порту. На юридическом языке это называется "антиконкурентной согласованностью действий субъектов хозяйствования". Некоторым компаниям путь в порт вообще закрыт, если у них нет личных договоренностей с администрацией: от них бесконечно требуют, то дополнительные пакеты документов, то создают бюрократические барьеры. Тут уже можно говорить о злоупотреблении монопольным положением.

Возможна и другая ситуация: две компании арендуют причал. Одному из них ДП “АМПУ” предоставит "дружественных" стивидора и сюрвейера, которые будет осуществлять погрузку-выгрузку на экономически выгодных условиях. А другой достается просто причал. И ей придется своими силами искать стивидора, нанимать его на рыночных условиях, отдельно искать сюрвейера. У второго предпринимателя будут совершенно другие расходы. То есть, налицо экономические и коррупционные риски, которые трудно учитывать при планировании деятельности.

АМКУ, рассматривая дела по обращению предпринимателей, в большей степени защищает интересы государства, а не бизнеса, даже если констатирует факт нарушения конкуренции в интересах предпринимателя.

Поэтому, к сожалению, обращаться в Антимонопольный Комитет бизнесу не всегда эффективно. Во-первых, потому что сроки для рассмотрения обращений в АМКУ не ограничены. Предприниматель не может рассчитывать на то, что его дело будет рассмотрено в разумные сроки. Во-вторых, бизнесу, который планирует продолжать работу в порту, экономически невыгодно жаловаться на естественного монополиста, и тем самым настраивать его против себя. А в-третьих, решения АМКУ не предусматривают способа восстановления прав бизнесменов. Они просто констатируют факт нарушения конкурентного законодательства и рекомендуют нарушителям привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона.

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо внести изменения в законодательство. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2730-2. Он значительно расширяет полномочия АМКУ и, среди прочего, устанавливает адекватные сроки для рассмотрения обращений. Кроме того, он наделяет должностных лиц Антимонопольного Комитета полномочиями самостоятельно выявлять потенциальные нарушения конкурентного законодательства. Это делает предпринимателей более независимыми: им не надо официально обращаться в АМКУ и дразнить естественного монополиста.

Если законопроект будет принят, роль Антимонопольного Комитета, как органа, способного защитить конкуренцию, возрастет.

Повысится правовая определенность и эффективность деятельности государственной системы развития и защиты конкуренции. Это естественным образом снизит коррупционные риски и создаст для бизнеса более благоприятную среду.