Прибуток ПриватБанку скоротився майже на чверть

Олександр Литвин Ринки та компанії 13:00, 10.10.2020

ПриватБанк завершив третій квартал 2020 року з прибутком 21,3 млрд грн, це на 22,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку. "Приват" збільшив обсяг комісійних доходів у порівнянні з другим кварталом на 29% – до 13 млрд за підсумками 9 місяців року. Процентний дохід, незважаючи на відчутне зниження процентних ставок по кредитах малому та середньому бізнесу, в третьому кварталі залишився на рівні попереднього кварталу і за підсумками 9 місяців року становить 15,8 млрд грн.

"Всього від обслуговування клієнтів та виконання банківських операцій за 9 місяців 2020 року банк отримав 10,6 млрд грн прибутку. Інша частина прибутку – результат впливу макроекономічних та інших факторів. Так, зміни в світовій економіці та економіці України обумовили збільшення справедливої вартості облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації", – повідомляють в банку.

У третьому кварталі 2020 банк продовжив формувати страхові резерви під можливі збитки в результаті дії пандемії коронавірусу, але основна частина таких резервів була сформована в першому півріччі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

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Економіка Ринки та компанії

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