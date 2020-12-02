Прибуток ОГХК 2020 року зріс у 6 разів – до 600 млн гривень

За 2020 рік прибуток державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" складе близько 600 млн гривень – це в 6 разів більше, ніж 2019 року. Підприємство також перебуває на фінальній стадії приватизації.

Про це повідомили в ОГХК. "Якщо минулого року чистий прибуток ОГХК склав близько 100 млн грн, то цьогоріч компанія заробить майже 600 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Запорукою поліпшення фінансового становища стала перебудова бізнес-процесів, що дало можливість контролювати всі фінансові аспекти діяльності ОГХК і викорінити корупцію на підприємстві. Це дозволило не тільки збільшити чистий прибуток, але і підняти заробітні плати співробітників на 20%.

Артур Сомов, в.о. голови правління ОГХК, зазначив, що оптимізація управління стала великим кроком для підприємства.

"Слід зазначити, що в питаннях оптимізації операційного управління ОГХК здійснила впевнений крок вперед. Для Фонду держмайна, який є представником акціонерів в особі держави, ми були і дотепер залишаємося показовим підприємством", – сказав Сомов.

Одночасно з цим на фінальний етап вийшла підготовка підприємства до приватизації – працює аукціонна комісія, до складу якої увійшли представники МЕРТ, Мінфіну, СБУ, Фонду держмайна, Дніпропетровській і Житомирській облдержадміністрацій, а також керівництво ОГХК.

"Комісія формує приватизаційні умови, які згодом будуть направлені в Уряд для затвердження. Вимоги до інвестора, серед іншого, включатимуть заборону на скорочення робочих місць протягом певного періоду, а також зобов'язання щодо забезпечення соціального пакета для всіх представників трудового колективу", – поділилися в ОГХК.

ОГХК перебуває в управлінні Фонду державного майна України та входить до списку об'єктів великої приватизації. До підприємства виявляли інтерес інвестори з Австрії, ОАЕ, Японії та інших держав.