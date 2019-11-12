Ліквідували схему Яценка: "Слуга народу" ухвалила важливий законопроєкт у боротьбі з корупцією

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №2047, який прибирає скандальну схему з фірмами, котрі наживаються на оцінці квартир при їх продажу.

За документ проголосували 378 народних депутатів, з них 239 дало більшість від партії "Слуга народу". (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця новини).

Законопроєкт прибирає з процедури оцінки житла схему з приватними фірмами, які заробляють на посередництві близько 1 млн грн щодня. Господарі нерухомості під час продажу зможуть проводити оцінку за допомогою автоматизованих сервісів самостійно. А корупційні майданчики залишаться без роботи. Про це сказано у висновку комітету, який опубліковано на сторінці законопроєкту на сайті Ради.

"Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичне оцінювання об'єкту нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об'єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об'єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутися до суб'єкта оцінкової діяльності і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту у Єдиній базі (як це є сьогодні)", – йдеться у висновку комітету від 31 жовтня.

Згідно з новим варіантом законопроєкту, з 1 січня 2020 року приватні електронні майданчики (вони були головним предметом суперечок) будуть вилучені з процедури реєстрації та перевірки реєстрації даних про оцінку. Їх відключать від Єдиної бази даних звітів про оцінку, а приватні оцінювачі і нотаріуси отримають до цієї бази прямий доступ.

Результат голосування

Як голосували партії

Під час попереднього узгодження 18 жовтня на Податковому комітеті депутати від "Слуги народу" відмовилися проголосувати за скасування схеми. OBOZREVATEL повідомляв, що за схемою з непотрібними платежами фірмам-прокладкам стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (входив до фракції, аффілійованої з мультимільярдером Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).

Рада прибрала скандальну схему

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На засіданні Податкового комітету Верховної Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної в процедури оцінки вартості житла.

Нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал розгорівся через можливе підкупу народних депутатів. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

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