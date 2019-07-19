"Забирайте гроші!" У команді Зеленського розповіли про "підставу" іноземних банків

Іноземні банки банки масово закрили рахунки президента України Володимира Зеленського і "95 кварталу".

Про це сказав помічник президента Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua. Він також заявив, що не може точно сказати, чи є це офіційною практикою банків чи ні.

"Не знаю, офіційна це практика чи ні, але банки не хочуть мати справи з PЕРами (politically exposed person - політично вразлива особа. - Ред). Нам сказали: "Забирайте гроші, ми з вами хотіли б закінчити співпрацю", - сказав Шефір. Він додав, що точно не пам'ятає, скільки було закрито рахунків.

Також помічник президента підтвердив, що і він, і Зеленський отримують дохід від продуктів "Кварталу".

"У встановленому законом порядку, якщо це можливо, будемо отримувати. Для нас це нове, і ми не встигли навіть обговорити, як правильно зробити", - сказав Шефір, уточнивши, що не збирається передавати комусь свою частку в бізнесі "Кварталу" .

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, співробітники Офісу президента не збираються подавати податкові декларації, тому що "це дуже неприємна процедура".

А виконуючий обов'язки глави Служби безпеки України Іван Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.

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