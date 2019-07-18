"При Зеленському контрабанда розквітла": розкрито одну з наймасштабніших схем на Одеській митниці

Одеську митницю за декілька днів до інавгурації президента Володимира Зеленського очолив Володимир Передерій. Як стверджує у своєму розслідуванні журналіст Євген Плінський, разом зі своїм партнером підприємцем Вадимом Альперіним він організував одну з наймасштабніших схем.

Так, після зміни влади Вадиму Альперіну за допомогою на той момент в. о. глави ДФС Олександра Власова вдалося поставити на цю посаду свою людину – Передерія. Він почав виконувати обов'язки керівника Одеської митниці з 15 травня. І з того моменту з усіх вантажів Альперіна припинили платити мито. Розслідування Євген Плінський опублікував на своєму ютуб-каналі (дочитайте матеріал до кінця, щоб побачити відео).

Вадим Альперін (праворуч) і Володимир Передерій

Альперін займається ввезенням в Україну тканин. З кожного контейнера потрібно заплатити 20% ПДВ і мито. Розмір мита залежить від типу тканини і становить у різних випадках 0%, 5% і 8%. І якщо раніше Альперін платив за ставкою 5-8%, то з 15 травня – тільки 0%.

У підприємця є свій митний брокер – "Іллічівськзовніштранс", де розміщується відділ митного поста. Всі контейнери (а це 300-400 штук на місяць) потрапляють у його ж пункт.

Там брокери Альперіна заявляють, що не знають, за якою ставкою потрібно платити мито, тому вносять аванс за ставкою 8% (а це $7,5 тис. із контейнера) і просять провести експертизу. Щоразу експертиза показує один і той самий результат – потрібно платити за ставкою 0%. Тоді брокери забирають свій аванс у митниці.

Ставка після експертизи падає

Як ідеться в розслідуванні, експертиза дійсно проводиться, проте за допомогою Передерія зразки тканини змінюють. І замість того, щоб відправити експертам дорогу тканину, вони проводять дослідження найдешевших зразків. Це призвело до того, що Альперін фактично перестав платити мито.

"Лише за червень компанії Альперіна імпортували 382 контейнери. Збиток тільки за місяць для бюджету – більше 50 млн грн. Крім цієї схеми, вони вирішили загнати всіх імпортерів тканини в термінал Альперіна", – стверджує журналіст.

Щоб провернути схему, в Україні видали указ про те, що з усіх контейнерів повинні брати зразки для дослідження якості тканини й визначення ставки мита. Але на всіх терміналах, окрім Альперіна, вантаж затримують на 2-3 тижні, коли беруть зразки – розкривають усі рулони тканини. Бізнесменам доводиться платити за простій, зриваються контракти, з'являються додаткові збитки.

Висновок експертизи

А ось брокер Альперіна проводить розмитнення всього за день. Але в той же час потрібно заплатити мито в розмірі 8%. Далі, як стверджується в розслідуванні, проводять ту ж схему. Зразок тканини змінюють на інший, і з митниці забирають авансовий платіж. Але гроші не повертають бізнесменам, а залишають собі.

Так, мито збирають не в державний бюджет, а в кишені Альперіна і Передерія, зазначає журналіст.

"За Зеленського контрабанда розквітла", – стверджує Плінський. Водночас він упевнений, що схему організували за спиною у президента, скориставшись моментом, коли пішла стара команда і митниця виявилася без "смотрящего".

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