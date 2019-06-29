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"При Україні такого не було": в Криму Міноборони РФ зносять будівлі

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У анексованому Криму (Севастополь) Міністерство оборони РФ збирається знести "Новацентр" і на його місці звести парк "Патріот".

Про це повідомляє видання Примечание. Силовики РФ вимагають знести супермаркет "Новацентр" - замість нього буде парк "Патріот". 11 червня 2019 року Міноборони через суд зажадало віддати їм 7,6 га землі під "Новацентр" (ділянка 91: 02: 003003: 11), а сам центр знести.

Крім того, будується в цьому районі парку "Патріот" знадобився і невелику ділянку навпроти, через дорогу (91: 02: 003003: 112, площа 0,9 га). Його помагає ТОВ "Віджая". Ті, хто стоїть там будови Міноборони також вимагає зруйнувати.

"При Україні такого не було": в Криму Міноборони РФ зносять будівлі

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В цілому Міноборони претендує на 56,8 га земель у Молочної балці. Про це військові написали в первинному тексті позовної заяви. На підтвердження вони посилаються на численні документи різних років – від 1949 до 1988 року. "Нагадаємо, що ні за часів СРСР, ні при Україну військові свої землі жодного разу з землями міста не межевали і не кадастріровалі ... Загляньте в розділ" Послуги "на сайті" Патріота "- судячи з великої кількості пропозицій, на патріотизмі і грі в війну нині можна непогано заробити. Не встигли військові представити перший об'єкт в Севастополі – стадіон – як на ньому вже з'явилася розтяжка "Оренда поля". То ли еще будет ", – йдеться в публікації.

Як писав OBOZREVATEL, відпочинок в Криму з урахуванням транспорту та проживання в тризірковому готелі для росіян дорожче, ніж відпустку на Кіпрі, в Туреччині, Грузії, Болгарії, Чорногорії або Греції.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримросійський суд
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