Президента банку "Аркада" запідозрили у привласненні грошей інвесторів житлових комплексів

Правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління банку, разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є банк. Шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн грн", – пояснили у ОГП.

Наразі у приміщеннях банку, а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб почалися обшуки. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня у Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

25 серпня 2020 року стало відомо, що банк "Аркада" віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки його капітал впав нижче за нормативний рівень і став негативним.

26 серпня стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

3 вересня у голови правління банку "Аркада" Тетяни Ковальчук відбулися обшуки.

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