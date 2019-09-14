Претензії НАБУ до включення транспортних витрат в формулу "Роттердам+" необгрунтовані – експерт

НАБУ вже не має зауважень до індексу "Роттердам", претензії до включення в формулу транспортних витрат також безпідставні. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв’ю журналісту.

"Вони, по-перше, вже кажуть, що вже немає у них претензій до самого індексу "Роттердам". У них є претензії до того, що є плюс, що є витрати додаткові на транспортування. Але це звучить доволі кумедно, тому що індекс лише вказує на ситуацію з ціною, яка складається усереднена, бо там береться за рік ціна. Не просто на якусь конкретну дату, а береться середня цифра за рік. І виходячи з цієї цифри, потім це враховувалося у витрати генеруючих компаній", - заявив Кушнірук.

Він наголосив, що витрати на доставку включені в формулу абсолютно обґрунтовано, зважаючи на дефіцит палива в Україні.

"Питання полягає в тому, що якщо це вугілля не буде мати можливості бути поставленим в Україну ззовні, то в цьому випадку безглуздо говорити просто про "Роттердам", тому що потрібно створити ситуацію, коли би була альтернатива постачанню вугілля не тільки в межах країни, але й зовні", - пояснив Кушнірук.

Нагадаємо, нещодавно в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine зазначено, що у антикорупційного органу немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам +".

Раніше енергоексперти заявляли, що справа НАБУ по "Роттердам+" необгрунтована і не має судової перспективи. А також наголошували, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

Зокрема генерал-майор міліції Генадій Москаль заявив, що справа НАБУ по "Роттердам+" не має юридичиної перспективи та розвалиться в суді.

Формула "Роттердам+" - методика формування ціни на паливну складову (а саме на вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Введена у 2016 році. Методика базувалася на принципі імпортного паритету та була прив’язана до індексу API2 (вугільний хаб Амстредам- Роттердам-Антверпен). Як повідомляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко, завдяки методиці "Роттердам+" українські споживачі зекономили 40 млрд. грн. Методика припинила дію разом із запровадженням в Україні конкурентного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

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