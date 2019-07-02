Премія Коболєва в 300 млн: Гройсман змушує повернути гроші

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав главу правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва повернути премії в розмірі майже 300 млн грн.

Як зазначає "УНІАН", прем'єр запропонував керівнику "Нафтогазу" повернути гроші, які той отримав за підсумками 2018 року в вигляді винагороди і премій. "Щодо керівництва НАК, то у мене немає з ними дискусій. Вони - досить цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Я змусив їх в травні і в майбутні місяці знизити ціни на газ для населення. Вони повинні продовжувати це і далі. Пропоную також, щоб вони повернули премії – це буде справедливо. Вони працюють на власні кишені, а на цьому потрібно поставити крапку. Їх обов'язок – забезпечити транзит і збільшувати видобуток палива", –підкреслив Гройсман.

Андрій Коболєв

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв за 2018 рік заробив 286,5 млн грн. При цьому велика частина зазначеної суми (261 млн грн) – премія за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться в опублікованому звіті компанії. "Протягом 2018 і 2017 років управлінський персонал складався з шести членів правління і дев'яти директорів. Компенсація управлінському персоналу, що входить до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії і склала 717 млн грн (у 2017 році 214 млн грн)" , – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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