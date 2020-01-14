Премії за перемогу над "Газпромом": Вітренко пролив світло на суми

Топменеджери "Нафтогазу", які домоглися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, ще не отримували премію за цю перемогу.

Згідно з контрактом, групі співробітників мають заплатити близько 1% від цієї суми. За приблизними підрахунками це складає близько $29 млн або 700 млн грн. Однак уже зараз виплата цього "бонусу" обросла чутками і міфами, заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в Facebook.

"Лунають доволі стандартні набори маніпулятивних меседжів, які, на жаль, дуже легко набувають популярності та спричиняють резонанс. Адже їхні автори надають перевагу спекуляціям на бідності українців, замість того, щоб працювати над її подоланням", – написав Вітренко.

Вітренко опублікував список фейків довкола цієї премії та спростував їх.

Фейк №1. Вітренко сказав, що він не є держчиновником, а працює за контрактом в акціонерному товаристві, і мета його роботи – приносити прибуток.

Фейк №2. Вітренко не призначає сам собі премію. Це може робити тільки Правління "Нафтогазу" відповідно до рішення Наглядової ради. Вітренко не входить ні туди, ні туди.

Фейк №3. Вітренко заявив, що не просив і не лобіював розмір премії. "У моєму конкретному випадку премія була призначена за результат, який передусім залежав від моїх конкретних дій. Тобто не від якихось незалежних від мене чинників, і точно не від підвищення цін на газ, як люблять обманювати корупціонери та псевдожурналіст", – написав Вітренко.

Фейк №4. Премії не призначаються наперед. Коли раніше "Газпром" програв меншу суму, відповідно, меншою повинна була б бути і премія. "Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від Газпрому напередодні Нового року $2,9 мільярда ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії", – написав Вітренко.

Виконавчий директор додав, що в Україні люблять порівнювати зарплати топменеджерів держкомпаній з мінімальною або середньою зарплатою по країні. Але, на його думку, народ України як власник такого бізнесу зацікавлений у його ефективності та прибутковості. А "Нафтогаз" заробляє такі суми, які прямо можуть впливати на розвиток України.

"Тому народ України як власник Нафтогазу має бути зацікавлений у тому, щоб топменеджери ефективно керували, а не шукали способу заробити, отримавши “відкат” за свідомо неефективні рішення чи контракти... Робити справжні реформи, працювати з професіоналами та дійсно впроваджувати ефективні рішення справді складніше, ніж імітувати реформи, брати на роботу лише лояльних підлеглих та розводити руками. Але лише так можна підвищити рівень життя українців та сприяти економічному розвитку держави", – підсумував Вітренко.

Премії в "Нафтогазі"

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Топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

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