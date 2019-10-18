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18 жовтня • оновлено в 13:17
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Прем'єр влаштував розборки з нардепами: зажадав терміново розділити "Нафтогаз"

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 18 жовтня зібрав народних депутатів від "Слуги народу" на термінову нараду. На ньому глава Кабміну вимагає прийняти в першому читанні законопроект, який призведе до анбандінгу (поділу) "Нафтогазу". Йдеться про від'єднання газотранспортної системи в окрему структуру.

На цьому наполягають, в тому числі і в ЄС. Джерела OBOZREVATEL з правлячої партії розповідають: члени фракції не задоволені такою терміновістю. Олексій Гончарук разом з главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєв наполягають: анбандінг необхідно провести в дуже короткі терміни.

Прем'єр влаштував розборки з нардепами: зажадав терміново розділити "Нафтогаз"

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Однак, депутати навіть не отримали можливість детально ознайомитися з пропозицією. Зараз розмовляють на підвищених тонах. "Гончарук влаштував розборки, вже перейшли на крик", - розповідає джерело.

Як повідомлялося, виділення незалежного оператора ГТС заплановано з 1 січня 2020 року. "Нафтогаз" має намір провести анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $ 12 млрд. ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), на якому наполягав Кабінет міністрів Гройсмана, що не вимагає приватизації ГТС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

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Тема
газопровод
Місце
Україна
Теги
реформа НАК "Нафтогаз"
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Питон Каа
Питон Каа
Торопитесь, "слуги", а то не видать вам транзита, как своих ушей...
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