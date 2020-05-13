Головна Новини
13 травня • оновлено в 16:47
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Прем'єр розповів про переговори МВФ з Україною: названо дату нового траншу

2.4т
Читати матеріал російською

Україна знаходиться на фінальному етапі переговорів з МВФ і вже в кінці травня може отримати новий кредитний транш.

Про це під час години запитань до уряду. 13 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Переговори складні. Йдеться про взаємну довіру. Ми вже на етапі, який близький до підписання меморандуму. Це дасть нам можливість уникнути фінансових проблем. До кінця травня, сподіваюся, ми вийдемо на отримання траншу", – заявив Шмигаль.

Прем'єр розповів про переговори МВФ з Україною: названо дату нового траншу

МВФ змінив майбутню програму кредитування для України. Замість трирічної програми наразі тривають переговори про 18-місячну. Знизиться і загальна кількість грошей, які може отримати країна. Щоправда, представник України в МВФ Владислав Рашкован заявляє: ми б і так за наступні два роки отримали $5 млрд. А з 18-місячної програми отримати гроші буде навіть легше.

З таким твердженням погоджується і глава профільного комітету Данило Гетманцев. "За моїми оцінками, термін буде меншим, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде та сама, яку б ми і отримали за стандартною програмою МВФ", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Шмигаль Денис Шмигаль
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФ транш
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
14
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Как сказала Тимошенко - МВФ заставил Украину принять два закона - о земле и о банках, обещая дать 5 миллиардов. А когда законы были приняты и подписаны, Украине показали фигу и шиш, дадут только 3 миллиарда, и не на 3 года, а на 1,5. А летом Россия придёт за своими 5 миллиардами. Шо же буде....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Gordonua.com. «Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно — денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно», — заявил Данилюк. По его словам, для преодоления кризиса Украине «нужно как можно быстрее получить международную поддержку от МВФ, Всемирного банка и так далее». «На этом этапе у государства просто нет других вариантов», — сказал экс-глава Минфина.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги