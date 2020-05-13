Прем'єр розповів про переговори МВФ з Україною: названо дату нового траншу

Україна знаходиться на фінальному етапі переговорів з МВФ і вже в кінці травня може отримати новий кредитний транш.

Про це під час години запитань до уряду. 13 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Переговори складні. Йдеться про взаємну довіру. Ми вже на етапі, який близький до підписання меморандуму. Це дасть нам можливість уникнути фінансових проблем. До кінця травня, сподіваюся, ми вийдемо на отримання траншу", – заявив Шмигаль.

МВФ змінив майбутню програму кредитування для України. Замість трирічної програми наразі тривають переговори про 18-місячну. Знизиться і загальна кількість грошей, які може отримати країна. Щоправда, представник України в МВФ Владислав Рашкован заявляє: ми б і так за наступні два роки отримали $5 млрд. А з 18-місячної програми отримати гроші буде навіть легше.

З таким твердженням погоджується і глава профільного комітету Данило Гетманцев. "За моїми оцінками, термін буде меншим, але кількість грошей, які ми отримаємо за рік-два програми stand-by, буде та сама, яку б ми і отримали за стандартною програмою МВФ", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

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