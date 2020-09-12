Правоохоронці розслідують фальсифікації детективів НАБУ у справі "Роттердам+" – Вовк

Гліб Іванов Ринки та компанії 11:28, 12.09.2020

Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження за фактами фальсифікацій справи "Роттердам+" детективами Національного антикорупційного бюро.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив колишній підозрюваний у справі екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Мені відомо, що вже є кримінальні провадження щодо детективів, які фальсифікували справу", - повідомив Вовк.

За його словами, найближчим часом ймовірно з’являться кримінальні провадження і за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення цього, сфабрикованого на думку Вовка, розслідування.

"Логічно, що вони з’являться. З публічних джерел можна легко побачити, що лише на публічні дослідження через систему ProZorro вони витратили більше 1 млн грн. Тому це абсолютно резонне питання", - додав екс-голова НКРЕКП.

Вовк наголосив, що після офіційного закриття справи "Роттердам+" за відсутності складу злочину, з нього зняті всі обвинувачення.

"З мене зняті всі обвинувачення, що підтверджено отриманим на руки оригіналом постанови про закриття справи", - підсумував він.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

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Економіка Ринки та компанії

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